的士司機｜ 台女來港旅遊搭的士疑被呃　計程表瞬間跳翻倍：司機亂收錢

▲ 台女來港旅遊搭的士疑被呃，計程表瞬間跳翻倍，女子：司機亂收錢。

的士司機亂收費情況時有發生，惟遊客較市民而言對陌生城市不夠了解，遇此機率更高。

近日，一名台灣女子於Instagram上傳影片，指其在港旅遊期間疑被的士司機加收車資，她由迪士尼乘的搭士回佐敦的酒店，到目的地後，在低頭拿錢支付車資瞬間，的士計程表竟跳貴1倍，她怒指的士司機「亂收錢」。

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的士司機｜計程表瞬間跳貴1倍

據女子在影片中的敘述，指「一定要分享我在香港遇到的這件事，太奇葩了」，當日她與男友在迪士尼遊玩後準備回佐敦的酒店，遂於路邊攔截一輛的士，她事先詢問的士司機如何計費，「他跟我說跳錶收費」，2人便乘該的士。

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到達酒店後，女子見的士計程表顯示車資為192元，「我就低頭拿錢，一抬頭，那個數字變370」，又指的士司機當時「按完表」數字才跳翻倍，以為這是「市區加成之類」，遂以370元支付車資。

下車後，她與男友皆認為此事「奇怪」，「價格怎麼會差那麼多」，便於酒店辦理入住時詢問職員，女子描述道「（酒店職員）直接嚇到，說我們被騙了」。

的士司機｜女子批評的士司機過分

得知被多收車資後，女子感嘆「計程車（的士）會騙人，他們會亂收錢超過分！」，並建議如有計劃來港旅遊人士，可以選擇叫Uber，「不要再攔計程車！」。

女子對此表示十分氣憤，指「沒想到在香港居然遇到這種事！後來問了香港朋友才知道，這根本就是司機間的陋習，虧我還興高采烈跟爸媽推薦香港，結果一想到如果他們也被坑，真的會超級生氣」，又指她事後查詢Uber就該路程定價約為200元。

的士司機｜網民：香港計程車不老實

此事引起網民熱議，不少人指香港的士確有此亂象，並呼籲整改，「香港計程車真的都很黑，所以沒事不要坐」、「香港計程車很不老實」、「千萬不要搭香港的士，申利：我是香港人」、「香港的士真係時候要整頓下」。

不過，亦有人質疑的士行駛路段可能須繳付過橋費、隧道費等額外費用，事主則表示「來自香港朋友的回覆：迪士尼到佐敦是沒有收費路段的，青馬大橋目前是免費～另外行李的部分，兩人加一顆20寸行李，我是覺得不至於疊加到雙倍價格」。

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