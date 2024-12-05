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升學就業︱港男從事教育6年想轉行經驗不被承認　讀4個職業課程通通無用：後悔讀教育

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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港男從事教育6年想轉行經驗不被承認，讀4個職業課程通通無用。

不少人為求穩定收入會選擇做老師，但原來這會影響未來發展？近日有港男在討論區分享曾有教師和教育行政工作經驗的他，難以轉行找工作，即使有修讀秘書、驗樓等課程，也沒有公司聘請，慨嘆「我係咪真係只可以教書」。

轉工轉行︱港男後悔讀教育 想轉行無人承認工作經驗

該名港男於香港討論區以「後悔讀教育」為題發文，指自己教育文憑及大學也是修讀通識，畢業後便做了4年老師，2022年離職後，轉至教育局做合約行政助理。雖然做過行政工作，但其他公司卻不承認該經驗，令他難以轉行。最近他完成了秘書課程，以為可以增加見工的機會，卻依舊「唔請」，反而聘請一些年紀比他大的人，令他大為不解。

明知有相關資歷，又有相關工作經驗但都唔請。有得面試都唔請！仲要請過老過我嘅。佢憑咩優勝過我。

同場加映：面試自我介紹內容必備6元素

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轉工轉行︱為轉行讀課程拎證書無幫助

其實樓主不但讀過秘書課程，也曾讀過旅遊科教師培訓及考獲驗樓主任證書，可惜通通無用，沒有公司願意聘請。對此，他才明白擁有學士學位和教育文憑，難以在其他行業尋找到工作，任何教育相關的經驗也不被承認，他表示非常後悔讀教育，也懊悔當初沒有把握機會進修第二個學位。

唔讀教育真係可能條路會好啲。

他亦慨嘆以後的發展，「係咪真係只可以教書」，又坦言當初會選擇做老師「都係為份糧，可以買名牌」，並不喜歡課堂管理和認為學生不聽書是他們自己的責任，與老師無關。

更多見工注意事項：見工面試3大常犯錯誤

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轉工轉行︱網民指學歷太高難搵工

帖文引起網民熱議，有網民指事主的學歷影響「搵工」，「我有啲朋友都有講學歷愈高， 愈難搵工」、「你係讀得太多，所以人唔敢請，不如用啲錢做下小生意你都仲有啲機會發」，另外，也有人建議事主即使不想做老師，也可以考慮其他教育相關工作。

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