瓊瑤離世丨瓊瑤離世早有預告秘書前1天收遺書恐涉遺棄罪　林青霞悲痛發聲：心好痛

【瓊瑤離世/留言/林青霞】86歲知名作家瓊瑤4日輕生離世，震撼中港台三地。其秘書於瓊瑤離世後於社文帳號發佈遺書，事件亦引起外間議論有人是否對事件早已知情，並故意犯案。而收到好友去世消息，林青霞亦於凌晨5時發聲表示「心好痛」。

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外界質疑有人早已知情

綜合台灣傳媒報導，瓊瑤3日早已寫好《當雪花飄落》遺書並交代其秘書待她死後，於生前的社交帳號發佈，希望親友大眾不要為她「翩然」離去而傷心難過，文中她更自比是火花:

我是『火花』，我已盡力燃燒過。

遺書曝光後，隨即引來外界質疑其秘書及家人是否對瓊瑤自殺意圖早已知情，卻任由她走上絕路？ 有當地律師表示有關人士可能涉遺棄罪。據了解，昨天下午6時30分，瓊瑤兒子、兒媳婦及秘書3人曾抵殯儀館等候屍檢報告，直到晚上3人才乘車離開，期間不接受媒體採訪。

林青霞夜不能眠 : 心好痛

因早年拍攝改編瓊瑤小說的《窗外》電影而走紅的林青霞，待得知認識多年的好友離世消息時，由於非常傷心，因此曾於今日凌晨5時於社交帳號表示表示「心好痛」，更透露原來2人於16天前才對話。

心好痛。昏沉沉的拿著手機，滑到微信跟瓊瑤姊通訊息的頁面。她回覆我的最後兩個字是『不錯！』時間是11月18日13:22，算一算才是16天前的事。

其他曾演出瓊瑤戲劇的藝人，包含林青霞、趙薇、林心如、馬景濤、古巨基等亦有發聲哀悼，點擊下圖看群星悼念：

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去世前一日親回網民留言

瓊瑤在離世的6天前，即11月28日曾在Fcaebook發表一篇以《憶亡夫》為題的長文，除了表達對亡夫思念之情，其內文「不如歸去」的字眼及歌曲更似乎是她輕生前的伏筆。

有網民未知是否察覺瓊瑤當時心情有異，於是於本月2日於帖文下留言表達擔心:

看您用「收拾」、「歸去」這些詞，心裡還是不舒服....

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有關留言隨即引來瓊瑤於翌日，即12月3日離世前一天，親自回覆:

我這篇「不如歸去」，就是收拾好我的心情，讓這一生的愛戀，做個了斷。雖有深情也有遺憾！都隨風而去了！

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