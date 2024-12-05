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公司炒人先兆｜職場炒人10先兆上司眼神露玄機　打工仔被炒魷後第一時間要做的6件事

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撰文： Executive Mommy

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 楊潤雄 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

職場炒人有咩先兆？打工仔被炒魷後第一時間要做的6件事。

【炒人/炒魷/暗示炒人】人在職場江湖，天總有不測風雲，如果今天不幸地遇到被解僱的窘境，第一步應如何反應？TOPick根據Business Insider報道，精選10大裁員先兆，讓打工仔做好心理準備，及早搵定後著。

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公司炒人先兆｜打工仔被炒10大先兆

1. 少了Happy Hour、雪櫃食物愈來愈少

  • 公司少了辦大食會或放工約同事去Happy Hour，雪櫃食物愈來愈少及便宜，公司再沒有請食午餐或下午茶，都暗示離裁員不遠矣。

2. 會議室全日都被人力資源部門「霸住」

  • 這代表公司將有重大改變，多數「冇咩好嘢」，因為加人工或派花紅多會公開宣布，但人力資源部門多會秘密地將壞消息告知員工。
  • 多年前雅虎大裁員時，員工指見到2至3個會議室都突然被人力資源部門訂滿，甚至取消了一早安排好的會議。

3. 會議室增放紙巾

  • 若被人力資源部門訂了的會議室多放了紙巾，或是用來給被裁員工抹一滴不忿的眼淚。

點擊下圖查看其它7個公司炒人先兆：

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公司炒人先兆｜打工仔被炒魷後必做6件事

在Atrium Staffing擔任社群媒體經理的Allie Basilica曾在LinkedIn上撰文建議，面對被解僱的困境和徬徨，可以先做以下6件事。

1. 善加利用新職介紹服務

  • 部分公司會提供被裁員工就業諮詢與協助服務。有些美國與香港的公司，會和專業的新職介紹、企業顧問公司合作，協助被遣散的員工練習面試技巧、修改履歷、分析就業市場、諮詢薪金概況、推薦新工作機會。
  • 一般而言，這項服務會是整個裁員計劃的一環，但這項服務並非隨時都能接觸到，倘若你有考慮過這項服務，儘速與服務提供者保持聯繫，以便充分利用這項資源。

2. 與財務顧問會面

  • 是否進行這個動作，必須取決於個人情況。倘若得知公司的裁員計劃迫在眉睫，可以先向財務顧問請教、諮詢，目前自己或家庭的財務狀況，實際上可以支撐度過多少沒有工作的日子，估算自己有多少時間尋找下一份工作，並規劃搜尋工作、瀏覽資訊的時間。
  • 此外，妥善的財務規劃也可以幫助計算這段找工作的過渡時期，是否必須省吃儉用。

3. 更新履歷

  • 事實上，履歷是必須隨時更新的，但許多人總是把更新履歷列在「等我有空再做」的清單上。Basilica建議必須讓自己隨時處在準備好的狀態，當你在工作中完成某項成就、剛結束某個重要專案時，對自己負責的工作範疇、成效、成功細節瞭如指掌，也利於撰寫。
  • 若過了一段時間再更新履歷，對於工作細節的記憶已經模糊，撰寫履歷時大部分的時間都浪費在回憶上。

同場加映：檢視寫CV 4大重點

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4. 更新LinkedIn檔案

  • 和前述履歷不同，LinkedIn上的個人檔案，是可供各方人士搜尋的公開履歷。確認LinkedIn個人檔案內容已經包括你會的技能、獲頒獎項，以及所有成功經歷。試著思考，如果你是獵人頭公司或是人資，會用什麼關鍵字搜尋需要的人才？
  • 此外，撰寫LinkedIn檔案時還要注意兩件事。第一，一定要將目前工作職位寫在個人檔案上。因為許多工作招募者會用「目前職位標題」篩選他們需要的人才，如果沒有標上，在求職者中的第一波搜尋中就被篩掉了。
  • 第二，不要在工作經歷與標題中使用「待業中」、「被解僱」的描述，這些描述無法為你加分，也無法增加獵人頭公司、人資搜尋到你的機率。

5. 善用人脈

  • Basilica建議適當的告訴部分朋友你被裁員的消息，這並不是意味着要去登廣告昭告天下你失業了，而是善用人脈找下一份工作。
  • 想想人脈網絡中，哪個朋友在你有興趣的公司工作？誰最近提過哪個公司在招聘新員工？有計劃地和這些朋友會面、約個午餐聚會，聊聊近況並和他們提出你的工作需求。
  • 只是和朋友約喝酒，發洩被裁員的憤恨情緒，對尋找下一份工作完全沒幫助。

6. 為自己留點時間

  • 如果財務狀況允許你放空休息一、兩週，那是再好不過的了。經歷裁員、尋找新工作的焦慮與徬徨，你可能渡過一段十分煎熬的時期。可以利用這一、兩週的時間好好沉澱，設定新工作目標，將身心狀態與思緒都調整好，做好準備迎接下一份工作的挑戰。

內容刊於SmartLinkin商務社群網，獲授權轉載。

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