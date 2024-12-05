大型香港學校巡禮匯聚200校  助家長規劃子女升學路

震驚！竟有0%家長單靠網上資訊為子女選校？

升學資訊良莠不齊 靠排名倉猝選校 校長專家拆解家長謬誤

超大型香港學校巡禮匯聚200校 助家長規劃子女升學路



隨著「高端人才通行證計劃」實施，來港升學需求急增，各地精英人才紛紛來港發展，為本地教育市場帶來新機遇與挑戰。面對競爭劇烈的入學戰，一項最新調查卻發現，大部分家長其實在選校時過分依賴網上資訊，更有受訪者坦言會因網上排名而倉猝作出選校決定。

面對資訊良莠不齊真偽難辨，家長在選校時遇上的重重挑戰，有見及此，主辦機構「兒童書展暨超級親子用品展」特邀教育專家、知名校長親臨新聞發佈會率先發布最新「家長選校謬誤及建議報告」，剖析選校誤區並為家長提供專業意見及可行方案。

第七屆「兒童書展暨超級親子用品展」將雲集200多間本地幼稚園、小學及中學，打造全港最大型升學諮詢平台。展會特設「自主學習新時代」頒獎典禮，表揚積極求學的學生；更首創「中華文化體驗館」及「一帶一路研究所」，培養小朋友國際視野。

第七屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」



日期 ：2024年12月6日至8日（星期五至星期日）

時間 ：上午10時至晚上8時

地點 ：亞洲國際博覽館5, 7, 9, 11號展覽廳

票價 ：VIP門票：成人$200； 兒童$100

一般門票：成人$100；兒童$50

活動焦點 ：

香港學校巡禮

第二屆「香港學校巡禮」將有200多間中小學及幼稚園參與，展期內達30多場講座、學生表演及演講，家長更可親身與校長、老師及學生溝通。

聖誕繽紛祈願世界

大會首度增設「聖誕繽紛祈願世界」，以沉浸式互動體驗帶領小朋友進入「冰雪世界」，籍此教育孩子要珍惜地球資源，更可以即場寫「祈願明信片」，將心意和祝福送達親朋好友。

兒童充氣遊樂園

3至10歲小朋友可憑兒童門票現場登記取籌，免費參與一節充氣樂園，大熱必玩！

荔園嘉年華

「荔園嘉年華」再度進駐，精選6大經典遊戲，挑戰大人小朋友身手，贏取豐富獎品。

中華文化體驗館

以中國地理文化故事為主題，以「故宮」、「長城」、「敦煌」、「兵馬俑」及「長江三峽」等景區，培養小朋友對中國歷史的興趣，助其建立文化自信。

一帶一路研究所

「一帶一路」是中國對外發展的重要戰略。展區將藉展覽以教育角度，讓小朋友了解國家偉大及重要的政策，培養國際視野。

大灣區BB展+聖誕BB爬行大賽及運動嘉年華

雲集人氣母嬰品牌，同場舉行「BB爬行大賽及搬公仔大賽」，屆時將逾2千家庭參加。比賽獎品豐富，得獎BB將為媽媽贏取第一粒半卡寶石。

聖誕繽紛感謝祭

為回饋入場人士，各展商將推出超抵精選優惠，包括免費產品、$1優惠等，數量有限，會場必搶！大會亦推出會場購物賞及會場禮品包，更設會場大抽獎，獎品豐富。

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