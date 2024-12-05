令人悲傷｜24歲女網紅蘇梅島做瑜伽遭巨浪捲走身亡　原定12月結婚遺47歲未婚夫

▲ 一名24歲俄羅斯網紅在蘇梅島海邊做瑜伽，結果突然被巨浪捲走不幸身亡。

【網紅/瑜伽/蘇梅島/海邊/意外】一名24歲俄羅斯女網紅與未婚夫日前到蘇梅島旅遊，期間獨自前往海邊做瑜伽，不料卻突然遭巨浪捲走，最終不幸身亡。據其未婚夫表示，兩人原定於12月結婚，已拍好婚紗照。

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綜合《紐約郵報》、《鏡報》等媒體報道，事發於當地時間11月29日，有閉路電視拍攝道24歲的網紅兼演員Kamilla Belyatskaya在下午1時乘坐一輛紅色汽車抵達海邊，並從車裡取出一張粉紅色的瑜伽墊，之後獨自步行前往海邊的觀景點。

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從網上流傳影片可見，Kamilla坐在石灘上做瑜伽，當時海面已掀起越來越強的海浪，且不斷拍打岩石，但她仍繼續盤膝而坐。之後一陣巨浪突然翻起，將她捲入水中，其身影隨著海浪浮動，最終消失，只留下瑜伽墊漂浮在水面上。目擊者見狀即時報警，救援人員在15分鐘後趕到現場，並出動2艘水上電單車沿著海岸線搜索，但沒有任何收穫。有目擊者稱，當時海浪最高可達2.7米。

至12月1日，一間酒店的員工報警指在海灘上發現一具屍體，經確認後證實是Kamilla Belyatskaya。據報，發現遺體的地點與她被捲走的地方距離三分之二英里。

Kamilla的未婚夫，現年47歲的Grigorii Anokhin表示，自己是透過社交媒體才得知對方出事，已第一時間趕到現場，並透露兩人交往5年，原本計劃在12月中舉行婚禮，甚至已經拍好婚紗照。報道指出，Kamilla來自俄羅斯新西伯利亞，事發前曾經在社交媒體上發文大讚蘇梅島的景色，又指蘇梅島的海邊石灘是她見過最美的風景。

對此，蘇梅島救援中心負責人Chaiyaporn Subprasert就指，雖然事發地點並不是游泳區，但突然掀起的巨浪還是有機會造成意外，而目前島上的海灘旁邊都安裝了預警系統，他們亦一直提醒遊客注意安全。

資料來源：《紐約郵報》、《鏡報》

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