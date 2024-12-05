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新手爸媽｜46歲台女星宣布高齡懷孕　甜晒超聲波照：謝謝妳來當我們導師

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

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46歲台灣女星洪小鈴宣布高齡懷孕，晒出超聲波照報喜：「謝謝妳來當我們導師。」

【高齡產婦/洪小鈴/張天霖】46歲台灣女星洪小鈴去年認愛張天霖，兩人由20幾年的老友升呢為戀人，日前洪小鈴於IG宣布結婚，當中她更曬出BB超聲波照兼留言：「三人成行必有我師，謝謝妳來當我們的導師。」向大眾宣佈當準媽媽的喜訊。

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高齡懷孕｜暗示懷有B女

洪小鈴於IG貼出跟張天霖多張合照，當中包括領證結婚的照片，二人均穿上白色襯衫，臉上流露幸福的笑容。由於洪小鈴用女字邊的「妳」，似乎暗示懷B女，現年46歲的洪小鈴，高齡懷孕真的不容易，丈夫張天霖亦發文表示：「妳還為我帶來上輩子的情人，謝謝妳我的小公主。」

洪小鈴跟張天霖2006年拍攝《戀愛女王》而相識，去年驚爆戀情，洪小鈴經理人回覆台媒表示藝人私隱要保密，她只稱二人今年登記結婚，她說：「登記以後，很幸運就發現有小朋友了，變成婚訊就沒辦法分享了，想等到小孩穩定一點。」

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