校長專欄｜台山商會學校辦天文營活動　探索星空培養學生「3S」

▲ 台山商會學校四年級舉行一場別開生面的天文營活動，不僅讓學生學習天文知識，更讓學生們在校內留宿、增強自理能力的精彩體驗。(學校提供)

台山商會學校透過課程及活動結合，培養學生的「3S」:自理Self-Care、自學Self-Study、自省Self-Reflection。自理、自學和自省是培養未來人才的關鍵要素。

自理能力使學生能夠獨立面對生活挑戰，增強自信心和責任感。自學則鼓勵學生主動探索知識，培養終身學習的習慣，適應快速變化的社會。自省則促進個人反思，幫助他們認識自身優缺點，從而不斷改進和成長。這三者相輔相成，能夠培養出具備創新思維和解決問題能力的人才，為未來的社會發展做出貢獻。

四年級舉行了一場別開生面的天文營活動，這不僅是一個學習天文知識的機會，更是一個讓學生們在校內留宿、增強自理能力的精彩體驗。

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活動的第一部分是學生們在校內紮營，這不僅讓他們學會了如何整理個人物品，還培養了他們的獨立性和責任感。在老師的指導下，學生們學會了如何搭建帳篷、整理營地，這些實用的生活技能將在他們的成長過程中發揮重要作用。

隨後，學生們進入了模擬星象館，透過先進的設備觀賞星空，了解各種星座和天文現象。這一過程不僅讓他們感受到宇宙的浩瀚，還激發了他們對科學的興趣。透過互動式的學習，學生們在輕鬆愉快的氛圍中吸收了豐富的天文知識，並且在觀察星象的過程中，增強了對自然界的好奇心。

此外，活動中還設計了校園定向比賽，學生們在團隊合作中探索校園的每一個角落，這不僅增強了他們的歸屬感，還促進了同學之間的友誼。透過這樣的體驗式學習，學生們不僅學到了知識，還學會了如何與他人合作，共同解決問題。

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這次天文營活動不僅是一次學習的旅程，更是一次心靈的探索。學生們在星空下分享彼此的夢想，感受著同學之間的支持與鼓勵，這種經歷將成為他們美好的回憶。這樣的活動不僅能夠提升學生的自理能力，還能讓他們在探索知識的同時，建立起對學校的歸屬感。未來，我們將繼續舉辦更多類似的活動，讓學生們在學習中成長，在成長中探索，為他們的未來打下堅實的基礎。

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