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Apple優惠｜Apple經銷商感謝祭限時3日大減價　iPhone低至$900/Macbook最平$800

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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Apple經銷商DG Lifestyle Store將於12月6至8日舉行感謝祭。

【Apple優惠】Apple迷注意！Apple經銷商DG Lifestyle Store將於12月6至8日舉行感謝祭！大家可以極抵價錢購買產品，其中Macbook Pro、Macbook Air只需$800起！切勿錯過！

Apple優惠｜Apple經銷商感謝祭 Macbook最平$800

位於奧海城的Apple經銷商DG Lifestyle Store，將於12月6至8日舉行盛大的感謝祭，大量Apple產品均有優惠，包括iPad、Apple Watch、iMac、Macbook Pro、Macbook Air等，所有貨品數量有限，售完即止。

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Apple經銷商DG Lifestyle Store感謝祭
地點：西九龍奧海城2期G65-67號舖
派籌時間：9:30am
活動開始時間：10:30am

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