Apple優惠｜Apple經銷商感謝祭限時3日大減價　iPhone低至$900/Macbook最平$800

▲ Apple經銷商DG Lifestyle Store將於12月6至8日舉行感謝祭。

【Apple優惠】Apple迷注意！Apple經銷商DG Lifestyle Store將於12月6至8日舉行感謝祭！大家可以極抵價錢購買產品，其中Macbook Pro、Macbook Air只需$800起！切勿錯過！

Apple優惠｜Apple經銷商感謝祭 Macbook最平$800

位於奧海城的Apple經銷商DG Lifestyle Store，將於12月6至8日舉行盛大的感謝祭，大量Apple產品均有優惠，包括iPad、Apple Watch、iMac、Macbook Pro、Macbook Air等，所有貨品數量有限，售完即止。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

最新影片推介：

Apple優惠｜派籌進場安排

有興趣的朋友要留意入場安排！分店會在開店前，早上9:30起開始派籌，10:30第一組別開始進場，每60分鐘為一組，每組名額60個。兩日的籌號均會於首日（6日）派發，共185張籌號，其中前100個籌號將在首日分批進場，其餘85張籌號則安排在活動的次日分批進場。若首185個籌號有未使用的情況，將於星期日開放購買，先到先得！

Apple經銷商DG Lifestyle Store感謝祭

地點：西九龍奧海城2期G65-67號舖

派籌時間：9:30am

活動開始時間：10:30am

更多【靚媽精明眼】著數優惠：

12月生日優惠2024｜12月70大生日好去處優惠 免費迪士尼門票/燒烤/聖誕自助餐

麥當勞優惠｜麥當勞McCafé獲國際咖啡金獎 推限定優惠$100歎8杯咖啡

著數優惠｜屯門喜茶重新開業特價優惠 全場第二杯半價簡單1步領禮物

靚媽精明眼︱八達通再派錢！只需2個步驟最高可享$400回贈再自選卡面

Häagen-Dazs優惠｜7-11推Häagen-Dazs雪糕杯買1送1 一連8日優惠每杯低至$16【附優惠券下載】

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】