詐騙短訊｜「香港水務」發訊息催交逾期水費　女子中招被騙走1.5萬元

▲ 「香港水務」發訊息催交逾期水費，女子中招被騙走1.5萬元。

提防騙徒假扮政府機構發出的詐騙短訊！近日，有不少市民收到可疑的「香港水務」催收逾期水費訊息，一位女子不慎中招被騙，其友人於小紅書分享經歷，指其按短訊內連結繳費，輸入信用卡資料及驗證碼，被騙徒轉走銀行賬戶1.5萬元。

水務局於本周二（3日）表示，接獲市民查詢，指收到聲稱由署放發出的短訊，署方澄清並沒有發出有關短訊，亦不會透過短訊超連結引領客戶到其他網站，目前已就事件向警方報案。

詐騙｜偽冒欠款通知短訊冒起 水務署教路一招分清虛假訊息

詐騙短訊｜到「香港稅務」催繳短訊

樓主以「水務局短信詐騙被騙1萬5」為題發文，稱有位姐姐日前收到「水務局」短訊，通知其繳交逾期水費28.26元，遂尋樓主友人幫忙查看，由於當時幾人並未留意訊息真偽，認為「大家一見到幾十蚊就沒有想到是詐騙的」，便點進短訊中的網頁連結進行繳費。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

詐騙短訊｜繳水費被騙1.5萬元

樓主表示，點進連結發現「網址的設計都係寫住水務局」，進入繳費頁面後需要填寫信用卡號碼，隨後手機便收到短訊驗證碼，惟短訊中並未顯示任何金額，女子將驗證碼填入繳費網頁後，即刻收到銀行短訊通知，指信用卡賬戶被轉走1.5萬元。

樓主表示，直到此時幾人才意識到「唔對路」，遂致電銀行詢問，但被告知「因為有做咗輸入驗證碼這個動作」，款項難以追回。

樓主發帖欲以此經歷提醒其他網民小心留意，「正常我哋收水費單電費單，一來都去郵局或者便利店交的都乖乖去交，不要輕信短信。宜家網站真係做到好像的，還有正常扣費驗證碼都會有個金額，都係要留意啦」。

詐騙短訊｜不少市民收到相同短訊

此事引起網民熱議，不少人表示收到過相同訊息，亦有人被騙取銀行賬戶餘額，「昨天我被騙，港幣戶口清空，還給我留著20美元」、「我也有收到」、「我一個親戚中招」、「啲人太猖狂」。

不少人分享了詐騙訊息截圖，發現其內容及金額皆相同，發送人名為「HKSW」，內容則顯示「『香港稅務』水費已逾期，總計28.26元整，請於12月03日前處理繳費，詳情繳費：http://possdj.shop」。

詐騙短訊｜辨別真偽方法

不少網民提醒應如何辨別真偽，指「認可機構已經同營運商註冊，號碼或者電話前會有『#』號，先係正式機構」、「水務局的縮寫是錯的，應該係 WSD (Water Supply Deparemnt)」。

水務署亦提醒市民注意辨別網址，並指署方不會透過短訊超連結引領客戶到其他網站，且所有由署方發出的短訊都會以「#」號作開頭，方便市民識別短訊發送人身分下列皆非水務署網址。以下網址皆非水務署網址：

https[:]//wsd-gov[.]com

https[:]//wsd-gov.pisdjdi[.]xyz

https[:]//wsd-gov[.]pmsij[.]life

https[:]//wsd-gov-tisdj/

https[:]//psdogi[.]shop/

https[:]//wsd-gov[.]pdgol[.]sbs

【提防詐騙】網上現偽冒財爺訪談詐騙廣告 誘進入可疑交易平台

東張西望｜網上賣罐陳皮慘變「提款機」 受害人被騙徒呃走25萬款項

呃錢｜男子陷圈套被讚靚仔秒上當 自覺絕對有市場：我有Baby Face

最新影片推介：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】