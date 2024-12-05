開倉優惠｜尖沙咀海港城家品開倉低至5折　家具/家電/廚具最平$30起

▲ 海港城家品開倉低至5折，家具/家電/廚具最平$30起。

【行李箱/開倉/名牌/家具/家電/廚具/梳化】尖沙咀海港城舉行家品開倉，由即日至12月9日，場內包括多款名牌家具、家電、廚具等低至5折，多款廚房小工具最平$30起，還有兒童玩具及美容產品，絶對是送禮之選！

家品開倉優惠｜小家電低至5折

今次開倉以名牌家品及品味生活展為主題，精選多款家具、家電、廚房用具全部低至5折，當中品牌包括BRAUN、DeLonghi、Kuka、Casablanca、TIGER、Sistema等。同場更可以超值優惠購買INGRID MILLET、Acca Kappa等美容產品，女士們不能錯過。開倉亦有行李箱發售，$300起就可以入手！另外，兒童玩具低至$129起，可以提早為小朋友準備聖誕禮物啦！

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家品開倉優惠｜廚房工具最平$30

會場內有多款陳列家電如咖啡機、廚師機、焗爐、暖爐以優惠價發售，當中包括BRAUN、DeLonghi、KENWOOD等。sistema食物盒買3件或以上八折。WOLL鑽石輕型系列鑊具會場價發售，買鑊更送贈品; epicurean美國艾美防霉砧板低至$148、多款廚房小工具$30起。

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家品開倉優惠｜真皮梳化低至3折

KUKA首次登陸海港城Bazaar 各款精選真皮梳化和餐椅陳列品優惠低至三折，真皮兩座梳化低至$2999，還有其他多款單人至三人座位梳化，現場買滿$4,000仲有禮物送；同場還有Casablanca冬日瘋狂激減卡通純棉印花系列低至$99，包括有超人氣Chiikawa、蠟筆小生、Kakao Friends、minion、lulu豬，任君選擇。另外，Sicili超柔軟全天絲系列$280、羊毛厚被低至$399現購買任何Casablanca貨品折實後每滿$1,000即減$50、滿$2,000即減$100款式繁多，跟親戚朋友夾單買就最抵！

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