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陳美寶接任運流局長｜未來有四大工作範疇　焦點：網約車平台規管制度明年訂定立法建議

社會

撰文： 陳麗娜

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 56 分鐘前

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新任運輸及物流局局長陳美寶（馮漢柱攝）

國務院決定，根據香港特區行政長官李家超的提名和建議，免去林世雄的運輸及物流局局長、楊潤雄的文化體育及旅遊局局長職務，分別由陳美寶和羅淑佩接任。

新任運輸及物流局局長陳美寶表示，未來有四大工作範疇，包括運輸道路基建、航空業及物流、民生交通及網約車發展。

運輸基建：推展鐵路項目，小蠔灣站、屯門南延線等，2027年起陸續落成，北環線主線明年開工；港島線-南港島線西段，隨公布採用綠色智慧運輸系統，明年開展詳細設計及規劃，2027年開展前期工程；推展廣深西部鐵路，洪水橋至前海及北環線支線。啟德及東九龍智慧綠色系統廣邀意向書，將程序盡量壓縮。

道路：中九龍幹線施工工程明年底完成，會督促有關部門做好通車配套安排。

航空：帶領局方及機管局合力提升香港作為國際航空樞紐的地位，未來2年大力擴展航空網絡，局方會更主動與海外地方商討航權；機管局明年初公布擴大機場城市大綱圖，會統籌各部門協助及協調，務求各項目明年起有序落實。

航運及物流：未來會將本港發展成海陸空多式聯運角色及操作，面對他區競爭、工業轉移等，未來會變革求新，發展綠色港口，明年上半年內成立新香港海運港口發展局，廣納業界代表，為本港海運港口發展出謀獻策。

民生：三隧分流後，明年5月政府將收回大欖隧道，並利用科技及數據預測，推進智慧交通。公共交通方面，局方將持續與營運者提升服務水平及安全，做好把關工作，令市民可在可負擔的情況下乘搭公共交通。

網約車發展：本著改革求變精神，積極推動的士業界革新，的士車隊將於明年落地，並引入網約車平台新規管制度，明年訂定立法建議，目標以市民出行便捷及安全為依歸。

被問到過去林世雄工作有何不足，有否吸取教訓，避免未來重複犯錯。陳美寶指，林世雄過去與其並肩作戰、合作無間，建立好好的基礎，未來會運用過去的好成績，繼續帶領團隊凝聚共識，為他們注入新動能，讓市民更清楚明白團隊的工作。

陳美寶原是運輸及物流局常任秘書長。陳美寶在1989年7月加入政務職系後，於2022年4月晉升為首長級甲一級政務官。她曾在多個決策局及部門服務，曾任財經事務及庫務局副秘書長，分別負責庫務及財經事務；2017年10月至2020年7月出任運輸署署長。

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