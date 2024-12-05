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羅淑佩接任文體旅局局長｜羅淑佩：會最快地上手　善用中央惠港措施、辦好全運會

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發布時間： 3 小時前

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熱門 楊潤雄 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

羅淑佩接任文體旅局局長。

【羅淑佩 / 李家超 / 文體局】國務院決定，根據香港特區行政長官李家超的提名和建議，免去林世雄的運輸及物流局局長、楊潤雄的文化體育及旅遊局局長職務，分別由陳美寶和羅淑佩接任。詳情即看下一頁

陳美寶接任運流局長｜未來有四大工作範疇  焦點：網約車平台規管制度明年訂定立法建議

接任文體旅局局長羅淑佩。（馮漢柱 攝）

新任文體旅局局長羅淑佩表示，文體旅是重要的政策範疇，與香港經濟發展及市民生活，息息相關，也向外展示香港中華文化底蘊，及大都會繽紛色彩及城市活力，是「說好香港故事」的好平台，機遇處處。

羅淑佩說，今次任命，她會「認識新朋友，見見老朋友」。並指，自己會最快地上手局方的工作，並最快地發揮作用。她表示，自己是政務官（AO）出身，每幾年會調動一次職務，因此習慣到新的崗位工作，其間需要熟悉全新的範疇。

她強調，感謝中央及李家超對她過去工作的認可，及對她個人的信任，對今次獲任命，感到無比光榮，深感任重道遠，會全力以赴支持及協助特首，並與問責團隊同心合力、與公務員團隊通力合作，不會辜負中央及特首的重托及寄望。

羅淑佩表示，上任後將與業界商量，如何用好近日中央公布的一系列惠港措施，包括中央贈港大熊貓，及重啟深圳居民「一簽多行」等；也會做好一切準備，迎接啟德體育園的啟用，並與廣東省及澳門當局，攜手辦好全運會，務求令香港市民和國內外旅客，都盡情參與、盡興而歸。

（左起）陳美寶、李家超、羅淑佩。（馮漢柱 攝）

羅淑佩接任文體旅局局長｜1989年加入政府

羅淑佩原是房屋局常任秘書長，她於1989年7月加入政府，曾任職勞工主任和貿易主任職系，1990年7月轉職政務職系後，於2022年4月晉升為首長級甲級政務官。

她同樣曾在多個決策局及部門服務，羅於2010年8月至2016年9月出任旅遊事務副專員，亦曾出任政制及內地事務局副秘書長，並於2020年出任運輸署署長。去年8月15日升任房屋局常任秘書長／房屋署署長。

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