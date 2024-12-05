淘寶雙12優惠｜淘寶香港推「雙12狂歡節」滿¥99包郵　4大優惠官方低至87折+跨店滿300減40

▲ 淘寶香港站於週六(12月7日)為「淘寶雙12狂歡節」預熱，不但提供官方立減、跨店滿減等多重優惠，逾10億輕小件商品限時滿額包郵優惠將持續至本月底。

【淘寶雙12優惠】聖誕佳節將至，又是時候為親朋好友送贈心意，淘寶香港站於週六（7日）為「淘寶雙12狂歡節」預熱，不但提供官方立減、跨店滿減等多重優惠，逾10億輕小件商品限時滿額包郵優惠將持續至本月底。不妨趁此機會，搶購心頭好贈送予身邊人。

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淘寶香港站宣布今年「淘寶雙12狂歡節」將於12月7日至12月9日（週六至下週一）預熱，正式銷售將於12月9日晚上8時開始，至12日晚上11時59分。在促銷期間下單，料聖誕節前可收貨拆箱「收禮物」。

早在10月初，淘寶香港站開始推出為期3個月滿額包郵優惠，深受本港消費者歡迎，帶動平台台整體的用戶訪問量、購買轉化率及客單價顯著提升，「雙11」成交額同比增長達兩位數。此外，自推出300元新用戶紅包大禮後，新用戶增長情況良好，10月份新用戶總消費額同比增長六倍。

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今個「淘寶雙12狂歡節」，消費者可繼續盡享包郵優惠，凡選購帶有「HK ¥99包郵」標籤的商品滿99人民幣，即可享包郵到菜鳥香港自提點或自提櫃服務，免付跨境段運費。逾10億輕小件商品限時滿額包郵優惠於本月底屆滿後，消費者仍可享用原有的滿99人民幣包郵優惠。

為進一步豐富用戶體驗，淘寶香港站開始接受香港用戶以本地銀行發出的信用卡購買「88VIP購物卡」，淘氣值達1000的用戶更可以8.8元特惠價體驗88VIP購物卡服務一個月。88VIP購物卡用戶每月可領取總值高達62元的購物紅包，並額外獲取產品折扣、專屬客服等會員專享禮遇，令購物體驗更精彩。

為了支持循環經濟，淘寶香港站app的「我的淘寶」頁面亦新增二手用品買賣服務入口，用戶只要點擊「閒置換錢」，就可便捷地跳轉至GooFish本地閒置交易平台，通過GooFish輕鬆轉賣閒置而簇新的物品，簡單又方便。

「淘寶雙12狂歡節」優惠詳情

• 大量商品官方立減最低可至87折

• 淘寶天貓跨店每消費滿300元減40元，多買多減，不設上限

• 每晚8點，用戶可於雙12會場領取支付立減券，買滿150元減10元

• 用戶可於淘寶官方Facebook頁面及多個支付合作夥伴的宣傳頁面領取最新優惠碼

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