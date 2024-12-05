離任聲明｜楊潤雄：兩年半內盡心盡力　林世雄：以運流局局長一職完成公務生涯深感榮幸

▲ 國務院根據行政長官李家超提名和建議，免去林世雄、楊潤雄局長職務。（資料圖片）

國務院根據行政長官李家超提名和建議，免去楊潤雄、林世雄局長職務，2人今日（5日）下午發表離任聲明。

楊潤雄說，在2022年7月1日獲委任為第一任文化體育及旅遊局局長，深感榮幸，也心知任重道遠，兩年半內盡心盡力，衷心感激文化體育及旅遊局的所有同事與他並肩作戰，也感謝問責團隊成員的支持。

林世雄指，於1983年開始加入政府服務社會，並在2022年成為問責官員，期間在不同崗位為香港服務，是他一生中最大的光榮。他強調，能夠與大家同行多年，並以運輸及物流局局長一職完成四十年公務生涯，深感榮幸。

楊潤雄離任聲明全文：

我在二○二二年七月一日獲委任為第一任文化體育及旅遊局局長，深感榮幸，也心知任重道遠，兩年半內盡心盡力，衷心感激文化體育及旅遊局的所有同事與我並肩作戰，也感謝問責團隊成員的支持。我相信新任的文化體育及旅遊局局長羅淑佩與她的團隊會繼續堅守崗位，為香港未來更好的發展而努力。



我在此感激這十多年間的同事、業界持份者及傳媒朋友的支持。

林世雄離任聲明全文：

我於一九八三年開始加入政府服務社會，並在二○二二年成為問責官員。在此段期間我在不同崗位為香港服務，這是我一生中最大的光榮。



感謝中央政府的信任和行政長官的支持，以及各位政府同事、業界朋友多年以來的幫助。能夠與大家同行多年，並以運輸及物流局局長一職完成四十年公務生涯，我深感榮幸。



我祝願新任局長一切順利，我深信公務員團隊必定繼續支持新局長的工作，一同推動香港在運輸及物流方面的發展。

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