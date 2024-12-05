美食情報｜被譽巴斯克蛋糕界Chanel Pancake Senmon巴斯克蛋糕每日沽清

▲ Pancake Senmon

自從Pancake Senmon推出其自家製巴斯克蛋糕以來，這款甜品便引起了廣泛的關注和熱烈的反響。憑藉世界冠軍甜品師製作出獨特的風味和卓越的質量，這款巴斯克蛋糕迅速成為甜品愛好者的最愛，甚至被譽為巴斯克界的“Chanel”。

Pancake Senmon的巴斯克蛋糕採用自家特製的配方，提供多種創新口味，當中包括自家製開心果醬，製作出堅果香味非突出的開心果巴斯克；以Twinings茶葉製作茶味香濃的伯爵茶巴斯克；日本直送之粟子混層製作出和栗巴斯克； 以100%沖繩紫薯製作出紫薯巴斯克； 選用京都濃香的焙茶製作出焙茶巴斯克。

除此之外，更以火炙效果製作焦糖脆面，讓口感層次更加豐富。這層焦糖脆面不僅帶來了香脆的口感，隨之而來的是幼滑流心的內餡，濃郁的奶香與微微的焦香交織，讓人忍不住一口接一口。

其中，開心果和伯爵茶的口味尤為受歡迎，經常出現“一件難求”的情況。每一口都散發著濃郁的香氣，讓人忍不住想再品嚐一口。隨著顧客們的推介，Pancake Senmon的巴斯克蛋糕在短短幾個月內便成為了香港甜品界的一顆璀璨明珠。

【超級流心巴斯克蛋糕系列】一件裝＄68 (只限堂食)

口味包括:

1. 伯爵茶

2. 紫薯

3. 開心果

4. 焙茶

5. 和栗

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