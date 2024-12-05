  • 21°C
香港時間：2024126日 (五) 01:41

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 楊潤雄 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美食情報｜被譽巴斯克蛋糕界Chanel　Pancake Senmon巴斯克蛋糕每日沽清

休閒消費

撰文： 莫菲

發布時間： 10 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 楊潤雄 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

Pancake Senmon

自從Pancake Senmon推出其自家製巴斯克蛋糕以來，這款甜品便引起了廣泛的關注和熱烈的反響。憑藉世界冠軍甜品師製作出獨特的風味和卓越的質量，這款巴斯克蛋糕迅速成為甜品愛好者的最愛，甚至被譽為巴斯克界的「Chanel」。

Pancake Senmon的巴斯克蛋糕採用自家特製的配方，提供多種創新口味，當中包括自家製開心果醬，製作出堅果香味非突出的開心果巴斯克；以Twinings茶葉製作茶味香濃的伯爵茶巴斯克；日本直送之粟子混層製作出和栗巴斯克； 以100%沖繩紫薯製作出紫薯巴斯克； 選用京都濃香的焙茶製作出焙茶巴斯克。

除此之外，更以火炙效果製作焦糖脆面，讓口感層次更加豐富。這層焦糖脆面不僅帶來了香脆的口感，隨之而來的是幼滑流心的內餡，濃郁的奶香與微微的焦香交織，讓人忍不住一口接一口。

其中，開心果和伯爵茶的口味尤為受歡迎，經常出現“一件難求”的情況。每一口都散發著濃郁的香氣，讓人忍不住想再品嚐一口。隨著顧客們的推介，Pancake Senmon的巴斯克蛋糕在短短幾個月內便成為了香港甜品界的一顆璀璨明珠。

【超級流心巴斯克蛋糕系列】一件裝＄68 (只限堂食)

口味包括: 
1. 伯爵茶
2. 紫薯 
3. 開心果 
4. 焙茶 
5. 和栗

最新影片推介：

TOPick一分鐘
記者直擊｜鴨寮街結業潮湧現吉舖　人流少受淘寶衝擊

更多美食情報：

美食情報｜千両推兩款豪華外賣聖誕盛宴　原條直送魚鮮刺身送上公司

飲食情報｜台式火鍋呷哺呷哺升級套餐$128起 免費任食台式刨冰甜品

麥當勞優惠｜麥當勞McCafé獲國際咖啡金獎　推限定優惠$100歎8杯咖啡

Häagen-Dazs優惠｜7-11推Häagen-Dazs雪糕杯買1送1　一連8日優惠每杯低至$16【附優惠券下載】

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

飲食情報｜台式火鍋呷哺呷哺升級套餐$128起 免費任食台式刨冰甜品
17:38 2024/12/03
飲食情報｜台式火鍋呷哺呷哺升級套餐$128起 免費任食台式刨冰甜品
著數優惠｜屯門喜茶重新開業特價優惠　全場第二杯半價簡單1步領禮物
17:30 2024/12/04
著數優惠｜屯門喜茶重新開業特價優惠　全場第二杯半價簡單1步領禮物
Häagen-Dazs優惠｜7-11推Häagen-Dazs雪糕杯買1送1　一連8日優惠每杯低至$16【附優惠券下載】
18:48 2024/12/04
Häagen-Dazs優惠｜7-11推Häagen-Dazs雪糕杯買1送1　一連8日優惠每杯低至$16【附優惠券下載】

你可能感興趣

飲食情報｜台式火鍋呷哺呷哺升級套餐$128起 免費任食台式刨冰甜品
17:38 2024/12/03
飲食情報｜台式火鍋呷哺呷哺升級套餐$128起 免費任食台式刨冰甜品
著數優惠｜屯門喜茶重新開業特價優惠　全場第二杯半價簡單1步領禮物
17:30 2024/12/04
著數優惠｜屯門喜茶重新開業特價優惠　全場第二杯半價簡單1步領禮物
Häagen-Dazs優惠｜7-11推Häagen-Dazs雪糕杯買1送1　一連8日優惠每杯低至$16【附優惠券下載】
18:48 2024/12/04
Häagen-Dazs優惠｜7-11推Häagen-Dazs雪糕杯買1送1　一連8日優惠每杯低至$16【附優惠券下載】
餐廳情報 美食 日本 蛋糕

最高瀏覽

「雙雄」被免職早有先兆　李家超近日訪問揭「死因」
「雙雄」被免職早有先兆　李家超近日訪問揭「死因」
高官任命｜楊潤雄、林世雄遭免職　李家超指新任局長具領導及解說能力
高官任命｜楊潤雄、林世雄遭免職　李家超指新任局長具領導及解說能力
羅淑佩任文體局局長丨MIRROR陳卓賢忠粉羅淑佩任局長　打擊濫用公屋有成績
羅淑佩任文體局局長丨MIRROR陳卓賢忠粉羅淑佩任局長　打擊濫用公屋有成績
楊潤雄被免職丨楊潤雄被免文體局局長職務首發文　18字透露心聲
楊潤雄被免職丨楊潤雄被免文體局局長職務首發文　18字透露心聲
急症室最長等候時間（12月06日 時間00:05）
急症室最長等候時間（12月06日 時間00:05）