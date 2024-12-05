學校動態｜卓薈國際幼稚園化身聖誕廚房　提供免費小廚師體驗

▲ 卓薈國際幼稚園將會化身成為奇妙的白色聖誕廚房

踏入12月，香港到處都充斥著歡樂的聖誕氣氛，家長們又為小朋友安排好聖誕活動未呢？

今個聖誕節，卓薈國際幼稚園將會化身成為奇妙的白色聖誕廚房，邀請1至3歲的小朋友及家長變身成為聖誕小廚師，透過活潑有趣的廚師遊戲了解新加坡國際課程，歡度聖誕！

新加坡卓薈國際幼稚園是新加坡Chatsworth International School的姊妹學校，學校以新加坡課程為藍本，採用生動的活動教學，12月主題是美食，學校現正化身為一個大廚房，小朋友可以用麵糰做薑餅人，並以不同的食物做科學實驗及美術作品，大家一同唱食物歌和聽食物故事等，十分有趣！

如果你們都對這些活動感興趣，可於12月21日（周六）參加學校的開放日，當日活動包括：互動小廚師活動體驗、專題教學法體驗活動、英語Playgroup親子班體驗、聖誕繪讀及藝術，最後並與教學團隊見面，活動費用全免，家長可於下列網址報名。

新加坡卓薈國際幼稚園

開放日日期：12月21日（星期六）

時間：第一場9:30 - 11:00，第二場11:05 - 12:35

兒童年齡：1 - 3歲

地址：九龍界限街166號

電話：2560 3322

【按此網上登記】

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