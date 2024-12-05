飲食攻略｜全港認知障礙人口達10萬　醫生推介10種護腦食物　一種茶飲最能防失智

▲ 本港約有10人患認知障礙，有醫生就推介10種護腦食物預防失智。

【認知障礙/護腦食物/防失智】根據政府資料，香港現時約有10萬人患認知障礙症，隨著人口老化更可能有不斷上升的趨勢。有醫生就推介10種護腦食物，有效提升大腦功能、預防失智，另外飲1種茶亦可改善認知功能。

最新影片：

台灣神經內科醫生謝珮甄日前在個人Facebook專頁發文，指出飲食中有些食物能夠維持記憶力，並可減少腦部受一些自由基氧化。如想預防失智，她推介「麥得飲食法」（MIND diet），這種飲食法又被稱為心智飲食法，是結合「地中海飲食法」（Mediterranean Diet）及「得舒飲食法」的飲食模式，其設計主要目的便是幫助維護腦部健康、降低罹患阿茲海默症和其他認知退化的風險。

「麥得飲食法」全寫為「Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay」，重點在於針對某些對大腦有益的食物，以提升大腦功能，保護神經健康，其中建議平日可多吃以下10種食物：

預防失智｜「麥得飲食法」護腦食物

▼ 點擊圖片放大 +9 +8 綠葉蔬菜：例如菠菜、羽衣甘藍等，建議每天至少吃1份 堅果：例如杏仁、核桃等，建議每天吃一小把 漿果類：例如藍莓、草莓等，含有豐富抗氧化劑，建議每周至少吃2次 豆類：例如扁豆、黑豆、紅豆等，建議每周食用至少3次 全穀物：例如燕麥、全麥麵包，建議每天食用三份 魚類：富含Omega-3的魚類，如三文魚及沙甸魚，建議每周吃1至2次 家禽類：例如雞肉和火雞，每周至少吃2次 橄欖油：作為主要的烹飪油脂。

預防失智｜避免5類食物

除了多吃上述的護腦食物外，謝醫生亦提醒市民，平日應避免經常進食以下5類食物。

1. 紅肉：建議減少攝取，尤其是加工紅肉

2. 牛油及人造牛油：建議減少使用，每天不超過1湯匙

3. 乳酪：盡量減少攝取

4. 糕點和糖果：減少高糖飲食

5. 油炸或快餐：建議少吃，尤其是高熱量的油炸食物

預防失智｜1種茶防失智最有效

此外，謝醫生近日亦引述研究，指出綠茶的攝取與減少認知衰退的風險有關，其中每天攝取2至3杯綠茶對認知功能的改善效果尤為明顯。至於其他茶類，研究結果就顯示紅茶和烏龍茶的保護效果較弱，未有顯著的正面影響；而非特定茶類及混合茶（如紅茶和綠茶）的保護效果則介於綠茶和紅茶之間。

對此她總結，每天攝取2至4杯茶可能是最理想的範圍。

更多相關報道：認知障礙症｜常說4句話恐是認知障礙症先兆 認住10大誘因降40%病發率

認知障礙症｜4句話恐是患病先兆

北大第一醫院神經內科主任醫生孫永安和中南大學湘雅醫院神經內科主任醫生郭紀鋒，就阿茲海默症接受《生命時報》訪問，指出阿茲海默症患者最典型表現是健忘、短期記憶力衰退，尤其是對近期發生過的事情印象模糊，反而對陳年舊事的記憶深刻且清晰。郭紀鋒醫生指出，有癡呆傾向的人常會說以下4句話：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

郭紀鋒亦提醒，如果發現家人疑似有認知障礙的症狀，盡快求醫或到神經內科進行檢查。孫永安表示，家屬可以留意家中長輩會否出現以上症狀，若能夠及早察覺，早期採取預防措施，就可以將患病風險降低，延緩病情發生或惡化。

認知障礙症智先兆｜7招護腦防失智+10大高危因素

孫永安亦引用北京大學最新一項關於「中國健康與養老調查計劃」的研究，指出阿茲海默症有10多個高危因素，當中有不少於肥胖有關，如高血壓、肥胖、聽力損失、創傷性腦損傷、飲酒、吸菸、憂鬱、缺乏運動、社交少、糖尿病等。

孫永安表示，若能夠及時改善或控制飲食和生活習慣，就能夠降低40%患病機率。以下歸納出7招護腦：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

資料來源：台灣神經內科醫生 謝珮甄（獲授權轉載）

更多相關內容：

愛不褪色｜84歲腦退化婆婆忘記兒子離世 每天鋪床：他玩夠就會回來【附認知障礙症常見症狀】

認知障礙｜38歲王牌汽車銷售員上班突忘記座位 求醫揭患早發性認知障礙

英國研究｜最年輕患者僅38歲 阿茲海默症驚現人傳人 揭經一特殊途徑感染【附認知障礙症常見症狀】

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5