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「雙雄」被免職｜問責班子再多兩位女將　一文看清高官、議員評價

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 1 小時前

最後更新： 19 分鐘前

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熱門 楊潤雄 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

陳美寶任運輸及物流局局長、羅淑佩任文化體育及旅遊局局長。

【陳美寶 / 羅淑佩 / 林世雄 / 楊潤雄】中央政府根據行政長官提名和建議，任命陳美寶為運輸及物流局局長、羅淑佩為文化體育及旅遊局局長，同時免去林世雄的運輸及物流局局長職務、楊潤雄的文化體育及旅遊局局長職務。政府高官和立法會議員分別作出回應。

政務司司長陳國基在社交平台稱，陳美寶和羅淑佩都是資深政務主任，做事積極主動、有魄力、有擔當。現屆政府仍有兩年半任期，相信兩人會更有拼勁地帶領團隊前行。陳感謝林世雄和楊潤雄多年來在特區政府貢獻良多，任內盡心盡力服務社會，祝願他們離任後事事順利。

財政司司長陳茂波形容陳美寶及羅淑佩都是經驗豐富、領導能力強的資深政務官，期待和她們以及整個特區政府的管治團隊和公務員，繼續全力以赴、更好服務市民、推動社會經濟更好發展。他感謝林世雄和楊潤雄多年來在政府不同崗位上竭力服務市民，祝願他們一切順利、生活愉快。

民建聯表示，兩個政策局在未來仍有很多重要工作，期望兩位新局長發揮拼勁，帶領團隊在相關政策領域開創新的氣象。民建聯感謝林世雄和楊潤雄任內貢獻，並期待他們在其他方面繼續服務香港。

高官任命｜楊潤雄、林世雄遭免職　李家超指新任局長具領導及解說能力

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葉劉淑儀：羅打擊公屋富戶成效顯著

新民黨主席葉劉淑儀指，羅淑佩過去擔任運輸署署長、房屋局常任秘書長兼房屋署署長期間，表現主動積極，具備創新思維，尤其在打擊富戶方面成效顯著，認為她相當適合擔任文體旅局局長。陳美寶曾擔任運輸署長，並在物流局擔任常秘，處理過很多鐵路工程，現在運輸及物流局面臨許多挑戰，香港需要成立航運港口發展局、擴大航空網絡等等。

工聯會表示，兩位新局長有多年在政府工作經驗，具備領導能力和豐富的行政管理經驗，期望政府問責團隊 積極作為、為民服務。

霍啟剛冀羅為文化體育發展帶來新氣象

體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛表示，留意到羅淑佩在任房屋局常任秘書長兼房屋署署長期間，處理房屋事務上果斷迅速，期待未來與她合作，相信新人事新作風，能夠為文化體育發展帶來新氣象。霍啟剛又認為，本屆政府上任以來，楊潤雄就文化體育發展做了大量工作，感謝其任內付出。

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責任編輯：戴朗希

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