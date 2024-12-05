M記優惠｜麥當勞推新一輪McCafé咖啡套票優惠　$100起即享8杯香濃「金獎咖啡」

麥當勞又有新優惠喇！為慶祝McCafé House Blend咖啡豆配方早前獲得 「2023 IIAC 國際咖啡品鑑大獎」金獎，麥當勞App將於即日（5日）起推出新一輪McCafé咖啡套票優惠，市民只需$100起就能享受8杯香濃「金獎咖啡」，平均每杯咖啡低至$12.5。

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由12月5日起，McCafé 咖啡套票優惠回歸麥當勞App。顧客只需於App內先支付$20購買咖啡套票，8張指定咖啡換購券會於數分鐘內存入App 惠券版面。其後顧客每次使用咖啡換購券時只需支付$10起，便可自由選擇心水咖啡，包括：細杯裝熱即磨黑咖啡（Americano）、細杯裝熱即磨鮮奶咖啡（Latte）以及細杯裝熱椰香鮮奶咖啡，換購券可於2025年2月7日或之前使用，適用於全港逾250間麥當勞餐廳。

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