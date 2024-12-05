冬季養生︱入冬必食羊腩煲驅寒暖身　中醫揭羊肉食用宜忌5類人慎食：感冒失眠恐惡化

▲ 入冬必食羊腩煲驅寒暖身 中醫揭羊肉食用宜忌5類人慎食：感冒失眠恐惡化

【羊腩煲／保暖／食用宜忌／中醫養生／消滯茶】週末又降溫！天冷時吃一鍋暖笠笠羊腩煲實在幸福，不過註冊中醫師陳嬿珺提醒，羊腩煲並非所有人都適宜進食，有5類人最好忌口，避免傷身！

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陳醫師接受TOPick訪問解釋，在中醫理論中，「羊肉」是藥食同源的中藥，性味甘、溫，歸經脾、腎經，可益氣補虛，溫中暖腎，強陽道增加性功能：

羊肉性溫，對於脾胃虛寒的人有很好的補益作用。它能增強脾胃的運作功能，暖胃驅寒，適合在冬天食用，減少胃痛和腹瀉的情況。

同時，羊肉歷來為補陽食品，能夠促進陽氣運行，適合陽虛體質的人。還能夠滋養陰血，有補血的效果，特別適合血虛者改善臉色蒼白、自覺心跳、女性月經量少，有血塊的問題：

因為腎陽不足的陽萎，腰膝酸軟，畏寒、四肢冰冷、容易疲倦疲倦等，都非常適合食羊肉。適量食用羊腩煲更能幫助提升身體的抵抗力。

5類人不宜過量食用

羊腩煲在中醫中被視為一種滋補佳品，對於寒性體質、血虛及陽虛者特別有益。但對於熱性體質、肝火旺盛及陰虛者則應謹慎選擇：

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2款茶飲清熱、消食、解膩

食用羊腩煲後，如有熱氣的情況，應注意飲食調理，保持身體的陰陽平衡。建議可以飲用清熱解毒的飲品，例如：

菊花茶：清熱解毒，特別適合因食用羊肉後出現的上火症狀。

甘草茶：有潤肺止咳的作用，幫助舒緩因熱氣引起的不適。

另外，自製「山渣雪梨陳皮飲」，清新可口，具有消食解膩的功效，是食羊腩煲餐後的絕佳選擇！茶飲材料和做法如下：

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茶飲以外，還可以多吃清涼食物，例如梨，能潤燥生津，對抗羊腩煲所引起的口乾。加上適量運動，能促進氣血運行，有助於消散體內的熱氣；建議進行輕鬆的散步或太極。

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