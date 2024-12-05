龔嘉欣生日丨35歲生日透露身體健康出問題　龔嘉欣：一直都做緊好多檢查

▲ 龔嘉欣生日透露身體健康出問題。

【龔嘉欣 / 企業強人 / 萬千星輝頒獎典禮】憑台慶劇《企業強人》入圍爭《萬千星輝頒獎典禮2024》視后的龔嘉欣，在今日（12月5日）35歲生日，龔嘉欣在個人社交平台上載數張面前放有生日蛋糕的靚相，可是她卻透露身體出了毛病。龔嘉欣首先寫道：

我想將我嘅生日願望

分享俾大家

我嘅生日願望就係

希望我身邊嘅每一位

都身體健康

(包括睇緊嘅你）

看似好簡單嘅願望

但係呢一個真係

我最想達成嘅願望

呢幾年經歷多咗

感受到 好多嘢控制唔到

今年農曆新年前

發現到身體有啲毛病

一直都做緊好多檢查

(容許我保留少少

詳情就唔再講啦）

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龔嘉欣生日丨典型工作狂

然後，龔嘉欣表示會努力養好身體，叫大家不為她太過擔心，稱：

我想多謝咁多位醫生

錢太,容教授,陳醫生,吳醫生

咁盡力幫我 依家情況已經有改善

雖然仲未返到去最佳狀態

但係我會努力養好自己身體

大家唔使太擔心

慶幸嘅係 我仲有能力可以

做到自己鍾意嘅嘢

返工拍嘢做活動唱歌做主持……

總之好充實 我就好開心㗎啦！

(典型工作狂）

以後我都會更加專注演員/藝人工作

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龔嘉欣生日丨感謝各人關心

最後，龔嘉欣感激朋友、同事以至街上遇到的影迷十分關心她，稱：

好感恩

身邊有好多關心自己嘅人

無論係好朋友 同事

甚至係街上遇到嘅你哋 等等

哪怕係一句說話 一個訊息

我都會覺得窩心

多謝你哋

又大一歲啦 希望我哋繼續互相陪伴

亦都希望自己可以

參與更加多社會公益活動

呢個都係我新一年嘅目標 好啦！為我加油！我都會為你加油！

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