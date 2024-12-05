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龔嘉欣生日丨35歲生日透露身體健康出問題　龔嘉欣：一直都做緊好多檢查

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 47 分鐘前

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龔嘉欣生日透露身體健康出問題。

【龔嘉欣 / 企業強人 / 萬千星輝頒獎典禮】憑台慶劇《企業強人》入圍爭《萬千星輝頒獎典禮2024》視后的龔嘉欣，在今日（12月5日）35歲生日，龔嘉欣在個人社交平台上載數張面前放有生日蛋糕的靚相，可是她卻透露身體出了毛病。龔嘉欣首先寫道：

我想將我嘅生日願望
分享俾大家
我嘅生日願望就係 
希望我身邊嘅每一位
都身體健康
(包括睇緊嘅你）
看似好簡單嘅願望 
但係呢一個真係
我最想達成嘅願望
呢幾年經歷多咗
感受到 好多嘢控制唔到
今年農曆新年前 
發現到身體有啲毛病
一直都做緊好多檢查
(容許我保留少少
詳情就唔再講啦）

企業強人丨姜大衞謙稱向吳子冲取經　龔嘉欣拍淋雨戲帶多兩條底褲

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龔嘉欣生日丨典型工作狂

然後，龔嘉欣表示會努力養好身體，叫大家不為她太過擔心，稱：

我想多謝咁多位醫生
錢太,容教授,陳醫生,吳醫生
咁盡力幫我 依家情況已經有改善
雖然仲未返到去最佳狀態 
但係我會努力養好自己身體
大家唔使太擔心
慶幸嘅係 我仲有能力可以
做到自己鍾意嘅嘢
返工拍嘢做活動唱歌做主持……
總之好充實 我就好開心㗎啦！
(典型工作狂）
以後我都會更加專注演員/藝人工作

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龔嘉欣生日丨感謝各人關心

最後，龔嘉欣感激朋友、同事以至街上遇到的影迷十分關心她，稱：

好感恩
身邊有好多關心自己嘅人 
無論係好朋友 同事 
甚至係街上遇到嘅你哋 等等
哪怕係一句說話 一個訊息
我都會覺得窩心
多謝你哋
又大一歲啦 希望我哋繼續互相陪伴
亦都希望自己可以
參與更加多社會公益活動
呢個都係我新一年嘅目標

好啦！為我加油！我都會為你加油！

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