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中學概覽｜本學年全港中學淨加10班中一　1官校6津校僅開2班中一

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 21 分鐘前

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本學年全港官津中學淨加10班中一。（彭大偉攝）

《中學概覽》今日（5日）出版，本報統計全港中學2024/25學年中一開班數目。本學年有3校減班，其中1校連減兩班；連同加班數，全港官津中學淨加10班中一。

對照去年《概覽》，今年全港有3間官津校減班，其中即將停辦的筲箕灣東官立中學上學年開辦2班中一，現減至0班；另外兩校各減一班，其中香港教育工作者聯會黃楚標中學上學年增加2班中一至5班，今年減1班至4班，仍多於以往3班規模；港島東區張祝珊英文中學則因採用「循環式平衡班級結構」，今年中一開班數較去年少1班。

今年共14校加班，撇除因「循環式平衡班級結構」而加開中一的學校，仍有多間中學各加1班中一。其中包括油尖旺區的港九潮州公會中學、觀塘區的香港聖公會何明華會督中學、屯門區的中華基督教會譚李麗芬紀念中學、大埔區的香港紅卍字會大埔卍慈中學，及沙田區的東華三院邱金元中學和台山商會中學等。

另外，本學年1間官立中學、6間資助中學及3間直資中學僅開2班中一。其中包括長洲官立中學，津校則分別是炮台山循道衛理中學、香港航海學校、余振強紀念第二中學、北角協同中學、天主教鳴遠中學及東華三院鄺錫坤伉儷中學；3間直資中學分別為孔聖堂禮仁書院、中聖書院及中華基督教會公理書院。

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