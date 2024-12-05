美食情報｜千両推兩款豪華外賣聖誕盛宴　原條直送魚鮮刺身送上公司

▲ 千両極上聖誕派對盛（5至6位享用）（原價：$2,633）

今個聖誕，大家選定聖誕大餐未？千両近日推出兩款全新豪華聖誕派對盛宴，選用新鮮上乘的海鮮製作多款奢華刺身和壽司聖誕盛，搭配各式精選甜品及佳釀。早鳥優惠低至75折起！

亮點是原條直送魚鮮刺身盛，將以往在餐廳才可以享受的新鮮原條鮮魚刺身帶到聚會或家中，加配極上鱈場蟹聖誕盛，以7折優惠價$398即可為聖誕大餐升級。

是次「千両外賣聖誕派對盛」款式選擇多樣，食材奢華且獨具風味。食客可以根據需求選擇「5至6位享用」或「3至4位享用」的外賣聖誕派對盛。

▲ 原條直送魚鮮刺身盛

前者適合大夥兒聚會享用，包括極上刺身聖誕盛、極上壽司聖誕盛、炙燒壽司聖誕盛、海鮮刺身沙律配柑橘沙律汁及日本直送特濃醬糜芝士蛋糕，並附送鶴梅完熟梅酒乙枝。

後者則適合家庭或朋友聚會享用，包括特上刺身聖誕盛、特上壽司聖誕盛、海鮮刺身沙律配柑橘沙律汁，另附送日本直送特濃醬糜芝士蛋糕乙個，為聖誕盛宴增添甜蜜享受！

▲ 千両特上聖誕派對盛（3至4位享用）（原價：$1,658）

凡惠顧任何一款聖誕盛，可以7折優惠價追加極上鱈場蟹聖誕盛，肉質飽滿的極上鱈場蟹腳，以蒸煮方式料理，並以急速低溫冷凍，鎖住獨有的鮮嫩肉質。數量有限，售完即止。

千両外賣自取聖誕盛於全線17間分店限定發售，由即日至2024年12月15日接受優先預訂及繳付全費，千両會員可享有75折優惠，Mastercard持卡人可享8折優惠，一般客戶亦可享9折優惠。

▲ 壽司盛宴實物圖，足夠7人分享。

於12月16日至2025年1月1日期間預訂並繳付全費，千両會員可享8折優惠，Mastercard持卡人可享85折優惠；聖誕盛於12月9日至2025年1月1日期間可自行到分店取貨。千両會員惠顧任何外賣自取聖誕盛即可獲贈堂食電子優惠券乙張，優惠券可於聖誕盛推廣完結後使用。Mastercard持卡人及一般客戶單次消費滿$500（需包含至少一客聖誕盛），即可登記千両會籍。

多款外賣聖誕派對盛及其它美食均可在千両網上訂購平台（https://order.sen-ryo.com.hk/） 預訂，食客只需提前最少24小時完成幾個簡單步驟，即可輕鬆下單，並可於千?全線分店外賣自取。所有聖誕盛只供外賣自取，不設堂食享用。

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