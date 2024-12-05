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啟德體育園丨體藝館周六首辦籃球測試賽　料有2,000名觀眾

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 9 分鐘前

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啟德體育園室內體藝館周六首次開放，舉行籃球測試賽。 （馮漢柱攝）

【啟德體育園／體藝館／測試賽／宋皇臺站／啟德站】啟德體育園體藝館將於周六（7日）首次進行測試，分別在下午3時及5時舉行籃球賽，料共有約2,000名觀眾。

啟德體育園料明年首季啟用，其中室內體育館「體藝館」，鄰近啟德車站廣場，一旁設銀色人像雕塑。場館正門為「綠大門」，擁綠色外框；外側牆身有兩個屏幕，可顯示活動資訊等。

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體育專員蔡健斌今日（6日）指，啟德體育園自10月起，循序漸進舉行測試賽及壓力測試，而本周六（7日）將首次在體藝館，進行兩場籃球測試賽，分別為在下午3時舉行的中學男子友誼賽，及下午5時上演的U22挑戰賽。

主辦方已預先發放實體門票，觀眾可於當日下午1時半起入場，場內不設劃位，料約2,000人觀賽；不設即場售票。

交通方面，蔡健斌指市民可由港鐵宋皇臺站，或啟德站D出口出發，步程分別為約10分鐘及約7至8分鐘。現場不設停車位，上落客區設在園外世運道，與場館有一定距離，他籲市民使用公共交通工具到場。

至於安檢，蔡稱館內常設6至8個安檢閘口，若輪候時間較長，可彈性增加。他又提醒市民，不能攜帶長雨傘、飲品、食品及空樽入場；若沒隨身袋，可使用特快通道。

周六體藝館內故競技場，將在三面設共約7,100個座位，但僅有約2,000人將觀賽，即沒用盡人數上限。蔡健斌解釋是因這次主要盼測試場地運作，而非人流控制。

另他提到，體藝館本月20日會以演唱會模式進行測試，料有5,500人參與，明年1月起則開始在主場館測試。

啟德體育園有限公司總監（策略發展）鄧竟成形容，測試賽由青年運動場移師體藝館，是體育園整體測試的第二個主要部份。而體藝館是國際水平的多用途場館，設計符合8項主要體育運動國際賽要求，包括羽毛球、籃球、五人足球、體操、手球、乒乓、網球和排球。其中，館內競技場最多可容納1萬人，習藝坊則可容納約500人。

他續指，競技場內8成座位可移動，以提供相等於近40個羽毛球場的空間，並適時開放予公眾使用，配合政府推動運動全民化、精英化、盛事化、產業化及專業化。

此外，對於楊潤雄今早被免去文化體育及旅遊局局長職務，由羅淑佩接任，蔡健斌表示，他與團隊會繼續堅守崗位，努力貢獻香港。

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記者：梁薾心

羅淑佩 文化體育及旅遊局 運動場 車位 運動 啟德體育園 演唱會 門票 啟德 體操

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