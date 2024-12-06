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大腸癌丨偶像劇出道47歲女星患大腸癌 　醫生拆解6大高危群

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【林利霏／大腸癌／大腸癌症狀】曾出演偶像劇《麻辣鮮師》，現年47歲台灣女星林利霏日前於大腸位置發現兩厘米息肉，經化驗證實為惡性，證實罹患大腸癌第一期。有醫生便指大腸息肉有6大常見徵狀，一旦察覺異常，要盡快求醫。

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Sick問識答｜50歲司機輕視糖尿病 血糖過低頭暈釀車禍 醫生教2大控病關鍵

女星林利霏早前於Facebook主動交待發現患癌經過，指10月於台東醫院做身體檢查，之後發現大腸有兩厘米息肉，醫生切除後化驗結果是惡性，證實是大腸癌第一期，需要開刀處理，建議轉到台北的醫院就醫。她於是被安排12月進行開刀切除腫瘤手術，但因為腫瘤屬於早期，因此醫生指手術後無需進一步進行化療，只定期觀察便可。

醫生說大腸癌第一期只要切除不好的地方不需要化療，就像漏水的水管把漏水的地方切掉再接起來。

林利霏並表示，向宇宙許願，希望自己開刀順利：「儘快出院，希望自己和我愛的人平安健康」，帖文曝光後，也有不少支持者及朋友留言為她打氣，祝她平安順利。

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大腸癌｜「息肉臉」6大分辨特徵

台灣肝膽腸胃科醫生葉秉威在其Facebook專頁發文分享臨床經驗，指有６種特徵的人士容易看得出有大腸息肉。他過往曾做過５至６萬次大腸鏡檢查的經驗，歸納出以下有「息肉臉」的因素：

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葉醫生又補充，上述症狀只是他臨床的觀察得出的結論，提醒大眾除了上述症狀外，年輕、偏瘦削的女性亦有生大腸息肉的可能，如鋸齒狀腺瘤。

大腸癌｜初期沒有明顯病徵 留意大便變化

本港腸胃肝臟科專科醫生房嘉略也曾接受訪問，指出早期大腸癌算是沒有任何明顯病徵，不過隨著腫瘤開始增長，大腸癌的患者可能會出現不同徵狀，當中最明顯是大便習慣出現改變，他提醒如果情況持續1個月以上，就應盡快求醫檢查︰

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同場加映: 預防大腸癌方法

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