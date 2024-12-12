巴士大媽｜大媽疑遲撳鐘被飛站擋巴士閂門　累全車乘客苦等：我有大把時間！

▲ 大媽疑遲撳鐘被飛站擋巴士閂門，累全車乘客苦等：我有大把時間！

乘搭巴士欲於下站落車應提前按鐘通知車長。然而，有人在Threads上傳影片，指日前有大媽乘客乘搭巴士時，疑因未及時按車鐘，巴士「飛站」後她十分不滿，遂站在車門阻礙關門，巴士被迫停駛，累全車乘客苦等。

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巴士大媽｜大媽擋巴士閂門數分鐘

樓主表示，上周六（11月30日）上午11時，九巴102路線往美孚近拔萃女書院位置，「一位乘客疑似因遲撳鐘而車長飛站表示不滿，並企喺車門阻礙司機閂門」，擾攘數分鐘後，乘客才落車。

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據影片可見，巴士此時已到站停靠，一中年婦女站在巴士車門右側位置，右手握緊扶手，一半身體伸出車外，致車門無法正常關閉，該女子面無表情，一言不發。其他乘客見狀紛紛出言指責，「你報警啦！」、「成車人可以同司機做證㗎」、「而家你阻住唔緊要，報警啦！使唔使我幫你報啊？」。

不過，女子聞言仍無動於衷，沒有離開打算，聽見有人令其報警更揚言「報（警）囉報囉，無問題㗎，我大把時間」，此言一出令其他乘客情緒更加激動，「你都痴線，你自己無理」、「你喺度阻住人，你認為有問題，你咪影低司機資料嗰啲去投訴囉」，影片至此結束。

巴士大媽｜網民批大媽自私

此事引起網民熱議，紛紛指責大媽行為自私，「無品」、「無公衆責任」、「呢啲係咪叫報復社會啊？ 」、「女乘客已干犯干擾巴士罪」、「自私精，以為一出世每個人就晒佢」、「建議推返佢上車唔畀佢落車，一路去到總站」。

巴士大媽｜乘客干擾車門屬犯罪

根據《公共巴士服務規例》（第230A章）第13A(1)條，任何乘客不得不適當地干擾車門，或不適當地干擾構成巴士一部分或與巴士連接的任何其他機械、裝置或控制器，如有違反即屬犯罪，可處第2級罰款5,000元及監禁6個月。

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