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環保教育｜理大首推免費借衫服務　實踐可持續時尚培養環保意識

升學教育

撰文： TOPick 教育組

發布時間： 55 分鐘前

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【理工大學/惜衣館/環保教育/易搜衫】為提高青少年對時尚與環保的認識，理工大學聯同社企「易搜衫」推出「全港青少年免費借衫先導計劃」，透過免費借衫服務及綠色時尚教育，鼓勵他們實踐可持續時尚的生活方式，同時在無經濟壓力下盡情享受穿搭樂趣。

理大惜衣館｜享受免費時尚穿搭

全球每年約有85%衣物被送往堆填區或被銷毀，當中包括不少品質優良、幾乎未使用過的衣物服飾。過度消費行為、消費者買了很多不合適的衣物導致資源錯配，造成嚴重浪費。「全港青少年免費借衫先導計劃」透過回收及免費借衫，培養環保意識。

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參與計劃的會員需要配合Styoolish手機應用程式去免費借用衣物，會員需於借用期間，盡力配襯衣物及拍攝穿搭造型照，並將穿搭造型照以及個人的身型參考尺寸上傳到Styoolish手機應用程式，以作其他會員日後參考之用，讓其他會員可無需試身，亦能挑選到合適衣服穿著。

先導計劃試驗階段借用期為2個月，會員歸還衣物後可以再借，每人最多可借5件衣物2個月。首間惜衣館將設立於理大西九龍校園內，並由學生協助管理，會員需於指定時間到惜衣館借還衣物。

理大惜衣館｜推動可持續時尚革命

惜衣館配合Styoolish手機應用程式，將衣物回收流程電子化，可減少服裝店空間的需求，更能線上挑選二手時尚服裝體驗，減少人手處理及租金成本，形成強大的二手衣物處理能力，轉化閒置衣物為有用資源。

新接收衣物可供會員免費借用，穿著及拍攝後，需要清洗歸還予惜衣館，並由惜衣館跟進銷售衣物（校園範圍外），以低價出售衣物，以維持開支可持續營運，確保衣物流轉暢順。有需要時更會將衣物免費送出予有需要的弱勢社群。

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理大惜衣館｜創辦人︰望日後能全民參與

作為一女之父、惜衣館創辦人羅旭強先生放棄百萬年薪，更幾乎花光積蓄，希望透過此次先導計劃打造全球減碳夢，為年幼女兒、以至下一代守護地球資源。羅旭強先生於「全港青少年免費借衫先導計劃」啟動禮當日分享計劃理念及詳情，他表示：「首階段大專生及中學生最多可借5件2個月，希望未來可以招募更多人參與計劃，成為愛護衣物的「惜惜粉」計劃會員，並珍惜免費借衫計劃及借出的衣物，同時透過他們的穿搭的時尚品味及心思，將每一件衣服的穿搭可能及變化性可以呈現出來。」

理大惜衣館｜參與免費借衫計劃方法

  • 下載Styoolish手機應用程式：提供身型配對功能，幫助用戶快速找到合適衣物並記錄穿搭創意。
  • 註冊成為「惜惜粉」
  • 開始借衫體驗：完成註冊後，可到惜衣館挑選心儀服飾，每次最多可借5件，歸還後即可再次借用，輕鬆實現穿搭與環保兼得。

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