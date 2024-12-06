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搶人才｜陳國基：系列人才計劃截至上月底收到42萬宗申請　26萬宗獲批

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

最後更新： 58 分鐘前

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政務司司長陳國基。（政府新聞處圖片）

政務司司長陳國基今日（6日）和勞工及福利局局長孫玉菡，在北京出席由國家人社部召開的座談會，就推進粵港澳大灣區人才交流合作和與會各方交流意見，並深化推進打造香港成為國際高端人才集聚高地的工作。

陳國基致辭時提到，自2022年底推出一系列積極招攬人才措施，截至11月底，各項人才入境計劃共收到約42萬宗申請，批出約26萬宗，期間共有約17萬5千名人才攜同家人來港。

此外，特區政府正陸續落實行政長官在今年《施政報告》宣布各項輸入人才機制的革新措施，包括加入新機制主動接觸及邀請頂尖及領軍人才來港發展，建立優質人才庫配合未來發展。

人社部和粵港澳三地簽署合作備忘錄。（政府新聞處圖片）

簽MOU推動大灣區共建「國際高端人才集聚先行地」

另外，人社部、廣東省人力資源和社會保障廳、勞福局、澳門人才發展委員會簽署合作備忘錄（MOU），推動粵港澳大灣區共建國際高端人才集聚先行地、人才規則銜接改革示範地、粵港澳人才創新創業引領地、技能人才培養評價創新合作區，以及人力資源服務高質量發展區，匯聚各方力量加快打造人才強國建設戰略支點。

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