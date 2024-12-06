來論｜《2024施政報告》中的數字經濟發展政策及其意義

▲ 港區人大代表楊德斌。（資料圖片）

在今年的施政報告中，多項亮點政策引人注目，特別是針對數字與實體經濟融合發展設立的專題章節（詳見第96至102段）。作爲長期致力於促進數字經濟發展的倡導者和特首政策組專家組成員，我頻密地與特首政策組的研究團隊溝通對接，對報告中提出的舉措感到振奮，並願就部分政策的意義進行深入解讀。

自去年12月推出大灣區跨境數據標準合同以來，該機制今年將進一步拓展至除銀行業、信貸資料及醫療行業以外的所有領域。這一舉措不僅促進了大灣區內人流、物流、資金流的無縫連接，更爲區域一體化發展注入了新動力。其核心優勢在於取消了一百萬個人數據傳輸的上限，並採取備案制度而非複雜的審批流程，這極大地提高了數據流動的靈活性和效率。數據作爲數字經濟的核心資産和人工智能發展的關鍵要素，其自由流通對於香港吸引國內外數據資源、激發創新産業活力、促進國際數據交易市場的健康發展具有重要意義。

在促進企業貿易數字化方面，政府致力於通過簡化流程、减少中介環節、實現自動化操作來提升效率、降低成本。具體措施包括推廣電子合同、在綫支付等技術的應用，這些技術能顯著縮短交易周期，降低交易費用。對於消費者而言，網絡平臺提供了更加全面的商品和服務信息，有助於作出更加明智的消費選擇；對企業來說，則意味著能夠更快響應市場變化，優化生產計劃，增強市場競爭力。

跨境電商助預測市場趨勢

依托電子商務平臺，中小企業得以突破地域限制，將其産品銷售至全球市場，從而擴大業務範圍。跨境電商的發展不僅爲企業提供了更多的國際化機遇，而且通過數據驅動的方法，使得市場趨勢預測更加準確，資源配置更加合理，有效規避了因盲目擴張或收縮而導致的風險。此外，供應鏈管理的數字化轉型有助於提高物流效率，减少庫存成本，爲企業的可持續發展奠定堅實基礎。

數字技術的應用同樣增强了政府及相關機構對市場的監管能力。利用區塊鏈等先進技術，可以確保交易過程的安全性和透明度，有效打擊假冒僞劣商品，維護消費者的合法權益。這不僅提升了公衆對數字經濟的信任度，也爲構建公平競爭的市場環境提供了有力支持。

綜上所述，《2024施政報告》中關於數字經濟發展的一系列政策舉措，不僅體現了政府對新興技術發展趨勢的深刻理解、展現了其通過技術創新推動社會經濟全面進步的决心，也反映了特首政策組作為融合和吸納專家意見的重要機制。這些措施有望爲香港乃至整個大灣區帶來長遠的經濟效益和社會價值。

作者：全國人大代表、特首政策組專家組成員楊德斌

（小題為TOPick所加）

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