來論｜善用知識產權促進企業展翅高飛

▲ 亞洲知識產權營商論壇昨起一連兩日舉行。

對中小企和初創企業而言，知識產權（IP）是最寶貴卻往往未被充分利用的資產之一。香港致力成為區域知識產權交易中心和國際創新科技中心，憑藉穩健的法律制度、健全的知識產權保護制度、豐富的金融資源和知識產權專業人才，以及推動概念商品化的龐大潛力與支援服務，為本地中小企和初創企業創造蓬勃發展的良機。

香港特區政府一直致力以知識產權驅動創新，並推出了多項相關措施，例如20億港元的創科創投基金（ITVF）。截至2024年10月底，政府透過「創科創投基金」已向38間本地創科初創企業共投資約3.05億港元，業務範圍涵蓋供應鏈管理、電子商貿、金融科技、生物科技及人工智能等領域。

2024年全球創新指數 港排第18

根據世界知識產權組織（WIPO）發布的2024年全球創新指數（GII），香港在全球排名第18位，但統計數據顯示，2022年近98%的專利申請來自非本地居民。為鼓勵更多本地公司，尤其是在工業和創意產業領域的企業參與知識產權交易，政府在7月推出了具競爭力的「專利盒」稅務優惠，將稅率從16.5%降至5%，鞏固香港作為全球知識產權中心的地位。

對於香港眾多中小企和初創企業而言，有策略地管理知識產權或能成為致勝關鍵。以曾參與多項香港貿易發展局（貿發局）活動的本地知識產權公司Universal Basketball League Limited（UBL）為例，該公司成功地在其漫畫知識產權的基礎上拓展業務，推出了全球首個以漫畫為主題的籃球學校，有效地將業務從香港拓展至馬來西亞。這反映了如何透過適當地運用知識產權，將創意概念轉化為成功的商業模式。

然而，許多企業在知識產權估值和營銷方面都遇到困難，發現難以駕馭不同形式的知識產權，包括：專利、商標、版權和商業秘密。其中一個尚未被廣泛應用的增長引擎是知識產權融資，這是一個在全球範圍內仍相對較新的領域。企業可以利用其無形資產作為抵押品來獲取資金，且無需稀釋股權。這意味著知識產權組合不僅有助於獲取資金，還能顯著提升公司的估值，使其對潛在投資者更具吸引力。

明年推更新版亞洲知識產權交易平台

香港特區政府在2024年施政報告強調，要加強香港作為知識產權交易中心的地位，促進跨界別交流，並推動更多本地和國際文化創意產品在「亞洲知識產權交易平台」上註冊。目前，該平台擁有超過28,000項可交易的知識產權，並正在進行功能優化。其初步更新版本將於2025年上半年推出。我們的目標是擴大香港和海外的文化創意知識產權的資源，以促進業界交流與合作。此外，我們也將透過「香港國際授權展」和「香港國際影視展」等實體商貿平台，積極推動文化創意產品的發展和交易。

我們亦觀察到創意產業正面臨嚴峻的知識產權挑戰。其中，版權問題尤為突出。許多創作者可能並不擁有其作品的權利，加上小型企業資源有限，對知識產權保護的了解不足，將問題加劇。此外，數碼化轉型和新媒體的迅速發展，進一步增加有效地保護知識產權的難度。

善用科技知識產權並使其商品化，是擴大初創企業和中小企規模的另一途徑。貿發局的 IPHatch 計劃是一個開放式創新創業比賽，旨在鼓勵初創和中小企創新地運用跨國企業和本地大學提供的科技專利，幫助他們起步創業丶升級轉型丶甚至拓闊業務範疇。

成功的案例包括Filix Medtech與Ricoh合作開發適用於即場中藥驗證的智能物件辨識方案、Dragonfly與Panasonic和Nokia合作開發適用於氫能電池研發和製造的智能定位追蹤系統，以及Areix Analytics與Nokia合作開發應用在資產管理平台上作偵測和阻隔數據被惡意攻擊的防衛技術。這些合作案例展現了香港中小企和初創企業如何有效利用知識產權，創造出創新的商業應用方案，進一步鞏固香港在促進技術轉移和知識產權商品化方面的領先地位。

初創企業可藉知識產權吸引投資

貿發局於12月5日至6日舉行的「亞洲知識產權營商論壇」（BIP Asia），探討多項關鍵議題，包括人工智能與知識產權的交匯、爭議解決、開放式創新、技術轉移、數碼內容策略、知識產權估值和融資，以及藝術、文化和創意產業的知識產權商品化。BIP Asia 將與我們的旗艦初創活動 -「 創業日」同期舉行，為知識產權和初創生態之間創造高效的協同效應，進一步鞏固香港作為區域知識產權交易中心的地位。

香港的中小企和初創企業可以透過擁抱知識產權，發揮潛力，吸引投資，繼而拓展至全球市場。透過持續的教育、合作和創新，將有助香港在亞洲知識產權發展和交易領域中保持優勢。

作者：香港貿易發展局副總裁 劉會平

（小題為TOPick所加）

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