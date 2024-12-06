Sick問識答｜狂食生蠔提升生育能力？　中醫教5招成功造人+助孕食療

不少人愛吃生蠔，除了飽滿肥美味道好，生蠔更是被譽為有壯陽功效的「造人」神物。本港註冊中醫師葉浩賢提醒有意生育的男女，生蠔味鹹微寒，經常食用寒涼食物對於生育並無太大作用，反而進食不潔海鮮會誘發肚瀉，助孕不成恐傷身。

自然懷孕必戒5陋習

註冊中醫師葉浩賢指出，有意生育的準父母必須戒掉生活陋習，避免接觸刺激性物質影響體內荷爾蒙分泌。綜合出以下5招，從日常起居生活著手，增加自然懷孕成功率。

1. 戒煙酒

煙酒會刺激體內荷爾蒙分泌異常，降低懷孕機率。

2. 早睡習慣戒夜瞓

每晚約11時左右睡覺最為理想，每晚6-7小時睡眠。維持好的睡眠質素亦有助生育，睡醒會感覺精神飽滿的狀態才算是合格的睡眠。

3. 肥胖人士宜減肥

4. 計算排卵期

5. 保持心情平和

多次行房但未能成功的夫婦，切忌氣餒或心急，保持正面會增加成孕機率。

助孕貼士｜拆解生蠔助孕迷思 中醫：補氣血更有效

坊間流傳行房前吃生蠔能夠壯陽，增加「造人」成功率的說法。對此，葉浩賢提醒，生蠔味鹹微寒，寒涼食物反而會削減生育成功率，得不償失。他補充，生冷食物或造成腸胃不適，食用後可能會導致肚瀉，適得其反，變相對生育來說沒有幫助。而醫學上沒有絕對能夠幫助生育的天然食物，但維持均衡飲食，是調理好身體的基本條件。他續指，助孕重點在於「強肝腎補血氣」，女士們著重補血、補氣；男士們這種補肝腎，故此建議有意生育的男女可以多吃以下食物：

補血食物：菠菜、紅莧菜、牛肉

補氣食物：白米、小米

補腎食物：淮山、南瓜、栗子、黑豆

針對上述飲食建議，葉浩賢補充，容易上火、脾氣易暴躁或壓力大人士不宜食用，食用前亦最好先諮詢中醫師，因應身體狀況而調整。

不育問題｜內服中藥配合針灸 雙關齊下改善不育

若夫婦有不育問題，中醫角度亦會建議服用中藥調理，男女皆是。血虛體質的女士們，容易有經期不準或月經週期較短的問題，故此從調經入手先穩定月經週期或來經日數，繼而改善內在氣血。若月經量較少者，則要增加月經流量。治療方法亦除了內服中藥，男女皆可配合針灸加強療法，尤其是男士們可作補肝腎養氣活血之用，改善內在失衡、精子形態異常或活躍度不足的問題。

撰文：黃堯姿

攝影：林君茹、陳健珊

監製：黃存新

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