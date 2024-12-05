焚城｜票房破3800萬元演員親解四大疑團　點解魏浚笙選擇「送死」？

▲ 《焚城》票房破3,800萬，解開片中四大疑團。

【焚城 / 魏浚笙 / 謝君豪】災難片《焚城》上畫第2個月，票房衝破3800萬元。《焚城》上畫至今話題不絕，除了戲中災難場景震撼人心，劇情亦引發熱議。

影迷在謝票場次中踴躍發問，以下由演員團隊親自解答戲中四大疑團，從角色抉擇到拍攝細節，一一拆解背後故事。

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焚城｜疑團一：魏浚笙為何選擇「送死」？

電影尾段，年青熱血的消防員「細柱」（魏浚笙飾）不顧身經百戰的「煙鏟」（謝君豪飾）阻止，執意陪伴隊友，引爆蓄水池，感動觀眾之餘也引發疑問：為何細柱甘願「送死」？

有影迷認為「細柱」滿腔熱血，一心認為完成引爆任務，與隊友們定能逃出生天，豪哥在謝票場解釋，指最初也有同樣疑問，後來就特意再向真實消防員請教：「佢哋答得好輕鬆，好平常。佢話，一啲都唔奇怪，係正常嘅消防員都會咁做。其實佢哋越答得輕鬆，我越感動，因為呢個係佢哋嘅責任，佢哋覺得一個消防員去支援隊友係好正常嘅事。」

豪哥回憶拍攝當日，蓄水池場景綑滿炸彈，內心十分緊張，然而為投入角色，大家都要表現得輕鬆自然，豪哥笑言：「啲炸彈不停爆，爆咗好耐，仲好記得啲灰塵彈晒落塊面，但拍完之後大家都好開心，因為呢個場面真係拍得好靚。」

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焚城｜疑團二：蓄水池場景是否真實拍攝？

戲中蓄水池場景逼真，有影迷疑惑是否實景拍攝？戲中飾演消防員Finger的林家熙（Locker）揭開幕後真相：「劇組租咗香港一個大型廠房，搭建1：1蓄水池場景，從構思到拍攝，用咗半年時間，規模非常龐大，價值不菲！」

在旁的阿Dee則忍不住插科打諢：「但我哋最後係冇用個廠景，係真係炸過深水埗一次！」大家聽到都忍俊不禁，當然Dee隨後解釋只是開玩笑。他又補充，劇組花費大量心血打造場景，細節非常真實，對演員和觀眾來說，投入度都大增。

▲ 疑團二：蓄水池場景是否真實拍攝？（《焚城》劇照）

焚城｜疑團三：火災場景是真火抑或特效？

不少觀眾關注戲中的火災場景是否全部均使用CG技術。阿Dee透露：「現場拍攝係有用到真火，只係用低溫火拍攝。雖然叫低溫，但一啲都唔低溫，當時工作人員成日要換濕毛巾，仲要攞嘢遮啲火」。

阿Dee稱他跟一班戲內手足拍攝時十分安全，因為都穿著真實消防裝備拍攝，此外，他特別提到濃煙效果完全是真實火焰燃燒產生：「為咗達到真實效果，必須要用真火燒先有濃煙，而且劇組又會製造到真正嘅火球爆炸，當時我哋嘅體驗係好震撼！」。

▲ 《焚城》何啟華。

焚城｜疑團四：區嘉雯含淚讀播輻射災情，如何投入情緒？

金像獎最佳女配角區嘉雯，戲中飾演天文台台長，當中一場催淚戲令觀眾難以忘懷。颱風襲港、輻射災難臨近，嘉雯姐含淚逐一報告受災地區，表現扣人心弦。

嘉雯姐在謝票場透露拍攝背後的秘辛：「嗰朝早咗起身去跑步，點知仆親，個面腫咗。拍戲時，其實我一邊面係腫嘅！」嘉雯姐坦言當時帶住驚魂未定的狀態拍攝，加上角色深愛香港，面對家園即將毀滅的情景，這份情感深深觸動自己：「天文台台長唔係性格好剛烈嘅人，研究天氣通常比較靜啲同內向啲，所以我選擇呢一種方法去演繹」。

嘉雯姐又稱同場演員都非常專業，尤其坐她身旁的華仔，帶動到她更加投入演出，亦驚喜自己僅僅一場報告戲份，能令觀眾如此受落和喜愛。

▲ 嘉雯姐坦言當時帶住驚魂未定的狀態拍攝，加上角色深愛香港，面對家園即將毀滅的情景，這份情感深深觸動自己。（《焚城》劇照）

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