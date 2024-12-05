建造業｜工會指大判二判未能結算款項　大判代表否認稱僅屬個別情況

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工聯會屬會香港建造業總工會昨日表示，自今年7月起已處理近200宗相關求助，涉及逾2,000名建造業工人，共遭拖欠逾3億元， 亦指二判「頂糧」情況嚴重，目前向銀行借貸困難，引致資金鏈出現問題。

代表大判的香港建造業商會今日(5日)回應質疑，稱大判未能結算工程款項多月，只是個別例子，真正需要申請破欠基金的人數並不多。商會認為部分情況涉及二判及工人之間帳目不清，而非大判真正拖糧，商會曾要求工人簽署「收取工資確認書」，但工人及二判並不願意，指行業缺乏團結，只會令銀行對建造業信貸情況評估更加差。

商會表示，「馮祥記」倒閉，以及「保華建築」債台高築問題，部分牽涉投資而非工程。不過商會亦承認，本港經濟未有起色，難以預計私人市場項目何時好轉，指建造業因工程數量減少致現金流緊拙，而北部都會區片區，預料大多由內地建築公司接標。商會預期本地公司經營環境困難，預料年關前後會再惡化。

地盤意外頻生 倡設立扣分制

對於工業頻生，商會稱，大判已經投放大量資源，希望提升安全、甚至關顧工人的工作情況，部分個案原於工人沒有遵從安全指引，支持設立扣分制，以提升安全水平，亦表示不少工人的年紀過大，影響工作效率，亦不認同應長期依賴外勞，倡以科技分擔部分工作。

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