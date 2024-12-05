臨時決鬥︱王丹妮上門向古天樂拜師學泰拳　古仔爆金句：一日鐘聲未響一日都唔會認輸

▲ 古天樂主演賀歲片《臨時決鬥》首條預告片曝光。

【臨時決鬥 / 古天樂 / 賀歲片】由《臨時劫案》導演麥啟光執導，古天樂、梁詠琪（GiGi）、王丹妮、周秀娜、胡子彤、張文傑、陳湛文、楊詩敏（蝦頭）、伍允龍、喬靖夫、王尹菁、王頌茵、陳獻略、陳慧敏、陳楨怡及吳梓熙等演出賀歲片《臨時決鬥》，在今日發布電影首條預告片，同時宣布定檔於明年1月28日大年廿九上映。



長約1分鐘的首條《臨時決鬥》預告片，一開始古天樂（飾鍾磊）說：「一日鐘聲未響，一日都唔會認輸。」王丹妮（飾林雪）走到古仔家表示：「我要學打拳。」為故事揭開序幕。

古仔聽後眼仔碌碌，梁詠琪（飾嘉莉）的更是忍笑焗蟹，古仔勸丹妮不要衝動：「上擂台打拳不是鬧着玩，會死人。」血流披面的丹妮則回應：「打泰拳死人，都唔夠炒車死得人多，係咪以後都唔搭車？」然後見到胡子彤（飾高秋）跟GiGi、丹妮對打訓練，而一身肌肉的子彤跟拳手埋身肉搏對賽，打至拳骨爆裂，令人肉緊不已。

臨時決鬥丨梁詠琪王丹妮周秀娜蝦頭合演賀歲片 齊集訓苦練泰拳

▲ 《臨時決鬥》

臨時決鬥︱古仔有教無類

之後，張文傑（飾陳偉斌）演鍾磊的大弟子，跟周秀娜（飾孫雅雲）練習泰拳踢腳，娜姐出腳狠勁認真，同時見到丹妮跟娜姐對打，兩人埋身肉搏，青筋暴現。

隨後見到運動look的GiGi練習，飾演GiGi與古仔女兒王尹菁興（飾鍾意）奮雀躍彈跳為媽咪打氣。

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另一邊廂，古仔在拳館被老婆婆徒弟揼心口追問：「師傅，我究竟幾時先至可以上擂台打比賽？」而片中更見到一位阿婆年紀的徒弟被拳擊轟肚至假牙飛脫，看來鍾磊舍拳館是有教無類，笑料豐富。



張文傑問古仔：「知唔知有幾多人去拳館係真心打拳？個個都為咗減肥、媾仔，同埋減肥媾仔。」隨後更主動向古仔挑機隻揪，古仔戴上拳套，穿上拳褲、背心，勁騷健碩身型，手瓜起腱。古仔叫演他老婆的GiG檢查保險，看看有沒有過期，GiGi就不屑笑言：「我想飲啖湯冷靜一下。」

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