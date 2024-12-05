聖誕好去處｜K11 MUSEA 12米高Dior金光聖誕樹 限定JellyCat市集+數碼暴龍珍藏卡牌展

仲有唔夠三個星期就到聖誕！今個聖誕節，K11 MUSEA打造12米高的巨型金色聖誕樹及童話馬車迎接大家，更有限定JellyCat市集和玩具卡牌展！

限定Dior下午茶+倒數日曆

即日起至明年1月2日，K11 MUSEA將化身成「Dior聖誕夢幻舞會」，除了金光閃閃的聖誕樹和馬車，Café Dior亦會推出聖誕版「 全日精緻下午茶 」，雞尾酒以Dior香薰為靈感調配，節日氣氛滿滿，打卡一流！

除此之外，Dior限定店亦會引入各式節日禮品，包括聖誕限量版Le 30 Montaigne倒數日曆，其中內藏24款 Dior迷你產品，包括香薰、彩妝 、護膚產品和香薰蠟燭 ，及Golden Ball Holiday 2024彩妝系列！

玩具控限定入手精品

嘆完聖誕High Tea、打完卡，當然要買聖誕禮物！K11 MUSEA集結世界頂尖玩具品牌及設計師，於12月13至15日舉辦「Amazing Toy Show」，人氣IP如「Labubu」、超熱捧玩具角色「Molly」、「Lulu The Piggy」將以全新限定版驚喜登場。同場更有設計師簽名會、人氣藝術家即場繪畫表演、玩具頒獎禮等，非常熱鬧。而各款產品均會有限定優惠，萬勿錯過！

必睇數碼暴龍迷珍藏展

各位男士陪完女朋友嘆High Tea打卡後，同樣有好去處推介！全港最大型集換卡及珍藏卡展「Grade 10香港冬季卡展」設於K11 MUSEA 6樓，雲集超過80個國際參展商和收藏家分享珍貴藏卡。而為慶祝數碼暴龍動畫25週年，展覽將展出逾200張高評級珍藏卡、7張動畫親筆手稿，童年回憶返晒嚟。

《Grade 10香港冬季卡展》、《Amazing Toy Show》

日期：12月6至8日

時間：12pm至9pm

地點：K11 MUSEA 6樓Kunsthalle

而最近人氣極高的Jellycat，現已於K11 MUSEA 6樓的「聖誕村市集」限定登場，牛油果、淘氣貓咪、聖誕樹款式通通都有，屬全港最齊全的銷售點！無慮即決，立即到K11 MUSEA打卡兼掃貨啦！

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