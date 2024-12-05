家庭開支︱育兩兒90後夫婦每月家庭開支高達10萬 住屋已佔這個數
撰文： 陳麗薇
發布時間： 2 小時前
【家庭開支/開支/中產】香港出名消費指數高，特別育有小朋友的家庭，開支就更龐大！有90後香港夫婦在網上發布影片，羅列出每月支出，結果金額竟高達10萬，引起討論。有網民就留言指：「香港人要怎麼活」，亦有人質疑這不是一個普通家庭的開支。
近日，有90後香港夫婦在小紅書上發帖，分享香港一般家庭每月的開銷是多少。影片中，他們透露單單是租屋、供樓開支每月已經要$5萬，加上四大長老家用、兩兒子的教育使費，以及扣除必要生活開支後，一家人每月開銷至少要10萬。
不過他們租住是海景單位，另外還有一層樓要供，而且女戶主會花費美容、加上有請工人姐姐，令人覺得她們不屬於普通家庭。
家庭開支︱以下是夫婦羅列的開支
- 房租24500
- 房貸25600
- 家用13000
- 菲傭5200
- 保險12000
- 大仔學費8700
- 細仔學費4000
- 日常餐費6600
- 交通費3400
- 雜費1200
- 購物1500
- 變美1000
- 水電費1000
每月固定開支總數$10,7700
每年旅行一次5萬
每年總開支1,342,400
最新影片:
影片曝光後，很快在小紅書上引起迴響，不少內地網民驚嘆這對香港夫婦每月的支出細項，紛紛留言「香港人要怎麼活」、「隔著螢幕都好窒息」，亦有網民好奇兩夫婦每月的實際收入，並開玩笑問道「算完還睡得嗎哈哈哈」、「除了呼吸不用錢，其他樣樣都要錢」。
而香港夫婦也有對此回覆，雖然並未交代每月的實際收入，但除了正業外，他們透露現時還有不少額外收入幫補家計，包括出租收入、副業（例如拍短片、賣衫、投資等），加上爺爺嫲嫲還有工作，整體收入尚能應付家中開支。
家庭開支︱港人批「這種都算普通家庭」
不過，有港人指出相關帖文未計很多必要開支，例如交稅，「都未計到交稅喎」、「還有工人姐姐買菜的錢」，同時質疑這根本不是一個普通家庭的開支，「一個月花銷抵我家一年了」、「你這種都算普通家庭嗎？已經係有錢」，更有眼利網民發現，「老公一個手錶幾十萬」，紛紛推測這對香港夫婦一家早已是算得上是中產家庭。
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