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黃翠如懷孕｜黃翠如自封「女王」指點老公蕭正楠　自爆懷孕初期狂脫髮憂心非常

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 23 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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佗B黃翠如跟老公蕭正楠一起「開箱」，又晒出走佬袋。

【黃翠如懷孕/蕭正楠/新手爸媽】43歲黃翠如蕭正楠結婚6年，早前終於公佈懷孕喜訊，翠如早年曾歷流產，孩子得來不易，老公蕭正楠亦變緊張大師。日前黃翠如上載開箱片，佗B的她自稱「女王」，全程阿蕭都呵護備至。

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黃翠如在小紅書上載題為「享受女王的時間#開箱」的短片，心情大靚的她孖住老公一齊「開箱」介紹護膚品，片段開首翠如即說：「人生總有些時間要做女王，我依家就係女王嘅時間。」接著她召喚老公阿蕭：「我嘅工人過嚟。」

阿蕭即推出一個大紙箱過來，見他揹住大背囊，翠如即解釋：「你睇佢型人嘅造型，呢個係我哋嘅『走佬袋』」一早準備好「走佬袋」，足見二人頗緊張。

佗B黃翠如氣色超好！（IG圖片）

黃翠如懷孕｜蕭正楠貼身服侍

接著阿蕭輕撫老婆孕肚，翠如再強調：「依家無錯，我係女王」，之後二人坐低開箱，期間翠如問道：「你知唔知道大肚婆好多嘢唔做得㗎？」拿著𠝹刀開箱子的阿蕭說：「呢啲唔可以掂，亦唔可以裝螺絲」，翠如續說：「仲有唔拉得重野，總之咩都唔做得啦。」

其後翠如女王上身說：「我頭先企咗一分鐘有啲攰啦！」阿蕭即說：「坐下先啦，你人生都好攰」，逗得翠如開心大笑，之後她向阿蕭發出指令：「哎呀，我唔烏得身呀」，阿蕭隨即拾起跌了的東西。

開箱期間當介紹修護捧時，阿蕭對翠如說：「你幫我修護下，近排殘咗好多。」女王翠如隨即質問：「你最近好辛苦咩?」阿蕭即解釋：「唔係，我好幸福」。

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黃翠如懷孕｜孕期身體出現兩大變化

此外，翠如分享佗B期間的身體變化，她說：「好奇怪，喺懷孕期間任何時候我個嘴都好乾燥，水份飲極都唔夠。」此時阿蕭向老婆嘟嘴示意想塗護唇液，翠如撒嬌說：「做女人好辛苦，你又唔係女人。」

另外，翠如出現孕期脫髮問題，她說：「我想分享早排甩頭髮甩得好犀利，令我有點擔憂呀。」

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黃翠如懷孕｜拆解產前脫髮成因

TOPick請教過中西醫均表示，孕婦出現脫髮是常見現象，只要好好調理就能改善問題。註冊中醫曹信恩指出，產婦在孕期中因為荷爾蒙問題，一般頭髮反而會增生。準媽媽在懷孕期間，如果有情緒壓力，例如擔心胎兒而顧慮太多，又或在懷孕期間攝取的營養不足，都有機會導致脫髮。

而皮膚科專科醫生陳厚毅指出，過往有媽媽憂慮脫髮問題，誤信偏方，例如以為酒精可以增髮，用火酒、白蘭地等烈酒塗抹在頭皮上，但不但沒有改善，反而會刺激頭皮，愈來愈痕癢，有機會因抓癢而令脫髮問題更嚴重。

至於使用藥物和生髮水，陳醫生指出，兩者均有效增髮，不過在懷孕期間使用，有機會對胎兒造成影響，如脫髮問題嚴重，可待生育後，向醫生查詢再使用藥物改善。

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