啟德體育園｜周日辦1.2萬人壓測演練　首用宋皇臺特別巴士及的士上落客區

▲ 周日辦1.2萬人壓力測，首用宋皇臺特別巴士及的士上落客區。（馮漢柱攝）

【啟德體育園／青年運動場／體藝館／演練】啟德體育園本周末（7及8日）將舉行一系列測試，其中下周日（8日）下午3時半至7時半，會在青年運動場及體藝館，舉行第二次壓測演練，涉約1.2萬人。宋皇臺特別巴士及的士上落客區，亦將於當日首次使用。

啟德體育園下周日再有壓測演練，青年運動場及體藝館分別會有5,000及7,000人。參加者大部分為公務員，也首次有公眾人士參與，包括啟德居民、青少年制服團隊成員等。目標是測試在兩館同時舉辦活動，且接近全場滿座的情況下，場館和周邊設施的承載能力。

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啟德體育園｜演練分四階段

警務處行動部高級警司陳憲鈞稱，演練分四階段，首階段下午3時半開始，1.2萬名參與者經安檢和驗票程序進場，並在指定座位就座。第二階段在下午5時15分進行，青年運動場將有大型緊急疏散練習，如模擬看台發生火警；體藝館則會模擬涉公眾安全、保安等情境，如發現可疑人物或物品，以測試場地保安、警方和其他應變部隊的溝通和協調能力。

至下午5時45分，演練進入第三階段，逾千人將到指定區域，乘坐特別巴士或的士離場，另逾萬人就會步行至港鐵啟德站，並乘車前往宋皇臺站。兩批人之後將重返啟德體育園，並在下午6時45分，再自行選擇乘坐不同交通工具離開。

演練教官會就上述環節進行觀察及評估，參與者亦需填寫電子問卷，供當局作後續分析。

啟德體育園｜特別巴士及的士上落客區 首次進行測試

至於特別交通安排，運輸署首席運輸主任（市區）尹柏恩稱，宋皇臺特別巴士及的士上落客區，將於當日首次進行測試，涉8個專營巴士及6個的士上落客位、逾20輛巴士和的士；乘客需付費。

他續指，當日共安排兩組特別巴士路線，第一組涉6條巴士路線，將接載約1,200名離場再原車返回，第二組就涉2條分別前往觀塘及旺角的巴士路線，以配合參與者第二次離場。另啟德及宋皇臺港鐵站當日會如常開放，但或在個別時段實施客人管制措施等。

警務處秀茂坪景區指揮官謝翠恩則稱，由於是次演練涉兩個場館，料人流較複雜，或出現對流情況，已準備一系列人流管制措施。

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記者：梁薾心