直播預告｜婚介顧問同你Chat：單身源於心理缺陷？ 12月6日(五)下午2點 HKET APP健康台開LIVE同你傾!
都市病
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
TOPick健康為大家請來婚介顧問，同大家傾傾感情問題！第一集有婚介顧問Yubi Wong同大家傾傾「單身」話題，記得12月6日(二)下午2點開HKET APP健康台收睇直播節目啦!
錯過直播都唔怕，隨時可於健康台重溫完整節目！
|頻道
|時段
|主題
|嘉賓
|收睇：TOPick健康台
日期：
12月6日(五)
下午2點至4點
婚介顧問同你Chat：單身源於心理缺陷?
|婚介顧問 Yubi Wong
|收睇：TOPick健康台
日期：
12月10日（星期二）
下午2點至4點
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|體適能教練Stanley +甲一籃球隊隊長Anson
|收睇：TOPick健康台
日期:
12月13日（星期五）
下午2點至4點
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|婚介顧問 Yubi Wong
|收睇：TOPick健康台
日期:
12月17日（星期二）
下午2點至4點
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|收睇：TOPick健康台
日期:
12月20日（星期五）
下午2點至4點
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|註冊營養師 Angela
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