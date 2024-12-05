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直播預告｜婚介顧問同你Chat：單身源於心理缺陷？ 　12月6日(五)下午2點 HKET APP健康台開LIVE同你傾!

都市病

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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TOPick健康為大家請來婚介顧問，同大家傾傾感情問題！第一集有婚介顧問Yubi Wong同大家傾傾「單身」話題，記得12月6日(二)下午2點開HKET APP健康台收睇直播節目啦!

錯過直播都唔怕，隨時可於健康台重溫完整節目！

頻道時段主題嘉賓
收睇：TOPick健康台

日期：

12月6日(五)

下午2點至4點

婚介顧問同你Chat：單身源於心理缺陷?

  • 拆解脫單成敗關鍵
  • 節日極速出pool陷阱
  • 擇偶條件點定好
婚介顧問 Yubi Wong
收睇：TOPick健康台

日期：

12月10日（星期二）

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運動健將同你Chat：運動員辛酸史大揭秘

  • 增肌減脂飲食指南
  • 健身運動貼士
體適能教練Stanley +甲一籃球隊隊長Anson
收睇：TOPick健康台

日期:

12月13日（星期五）

下午2點至4點

婚介顧問同你Chat：都市戀人愛情保鮮術

  • 拆解大眾愛情觀
  • 健康兩性關係之關鍵
  • 製造愛情小心思
婚介顧問 Yubi Wong
收睇：TOPick健康台

日期:

12月17日（星期二）

下午2點至4點

家庭醫生同你Chat：對抗流感有辦法！家庭醫生 林永和醫生
收睇：TOPick健康台

日期:

12月20日（星期五）

下午2點至4點

營養師同你Chat：打邊爐高卡陷阱逐個數註冊營養師 Angela
 

 

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