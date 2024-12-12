直播預告｜婚介顧問同你Chat：都市戀人愛情保鮮術 12月13日(五)下午2點 HKET APP健康台開LIVE同你傾!
都市病
發布時間： 16 分鐘前
最後更新： 9 分鐘前
TOPick健康直播第三集好榮幸請到家庭醫生林永和醫生同大家傾吓「對抗流感」，想知就記得12月13日(五)下午2點開HKET APP健康台收睇直播節目啦!
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|收睇：TOPick健康台
日期：
12月6日(五)
下午2點至4點
婚介顧問同你Chat：單身源於心理缺陷?
|婚介顧問 Yubi Wong
|收睇：TOPick健康台
日期：
12月10日（星期二）
下午2點至4點
運動健將同你Chat：甲一男籃辛酸史大揭秘
|體適能教練Stanley +甲一籃球隊隊長Anson
|收睇：TOPick健康台
日期:
12月12日（星期四）
下午2點至4點
家庭醫生同你Chat：對抗流感有辦法！
|家庭醫生 林永和醫生
|收睇：TOPick健康台
日期:
12月13日（星期五）
下午2點至4點
婚介顧問同你Chat：都市戀人愛情保鮮術
|婚介顧問 Yubi Wong
|收睇：TOPick健康台
日期:
12月20日（星期五）
下午2點至4點
|營養師同你Chat：打邊爐高卡陷阱逐個數
|註冊營養師 Angela
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