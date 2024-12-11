  • 23°C
香港時間：20241211日 (三) 11:00

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

直播預告｜家庭醫生同你Chat：對抗流感有辦法！　12月12日(四)下午2點 HKET APP健康台開LIVE同你傾!

都市病

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

TOPick健康直播第三集好榮幸請到家庭醫生林永和醫生同大家傾吓「對抗流感」，想知就記得12月12日(四)下午2點開HKET APP健康台收睇直播節目啦!

錯過直播都唔怕，隨時可於健康台重溫完整節目！

頻道時段主題嘉賓
收睇：TOPick健康台

日期：

12月6日(五)

下午2點至4點

婚介顧問同你Chat：單身源於心理缺陷?

  • 拆解脫單成敗關鍵
  • 節日極速出pool陷阱
  • 擇偶條件點定好
婚介顧問 Yubi Wong
收睇：TOPick健康台

日期：

12月10日（星期二）

下午2點至4點

運動健將同你Chat：甲一男籃辛酸史大揭秘

  • 增肌減脂飲食指南
  • 健身運動小貼士
  • 運動員受傷辛酸事
體適能教練Stanley +甲一籃球隊隊長Anson
收睇：TOPick健康台

日期:

12月12日（星期四）

下午2點至4點

家庭醫生同你Chat：對抗流感有辦法！

  • 流感vs傷風症狀
  • 拆解抗生素迷思
  • 預防流感貼士
家庭醫生 林永和醫生
收睇：TOPick健康台

日期:

12月13日（星期五）

下午2點至4點

婚介顧問同你Chat：都市戀人愛情保鮮術

  • 拆解大眾愛情觀
  • 健康兩性關係之關鍵
  • 製造愛情小心思
婚介顧問 Yubi Wong
收睇：TOPick健康台

日期:

12月20日（星期五）

下午2點至4點

營養師同你Chat：打邊爐高卡陷阱逐個數註冊營養師 Angela
 

 

教育升學資訊盡在「Band1學堂」：https://bit.ly/3a6HT6T
小學名校試題免費下載：bit.ly/2X96KAZ 

最高瀏覽

肺腺癌丨66歲女星抗癌5年疑肺腺癌再復發　肝長惡性腫瘤急速擴散和疾病競賽：我賭輸了
肺腺癌丨66歲女星抗癌5年疑肺腺癌再復發　肝長惡性腫瘤急速擴散和疾病競賽：我賭輸了
東張女神︱羅天宇夜訪「東張女神」陳懿德　入香閨前到便利店掃貨斷正
東張女神︱羅天宇夜訪「東張女神」陳懿德　入香閨前到便利店掃貨斷正
心理健康︱21歲女受閨蜜邀遊泰國到埗即被「賣豬仔」到緬甸　事發1個月獲救回家慘況曝光
心理健康︱21歲女受閨蜜邀遊泰國到埗即被「賣豬仔」到緬甸　事發1個月獲救回家慘況曝光
大熊貓安安可可｜全家探熊貓羅子溢以「市民」身份受訪　盤點星級被訪者劉青雲發哥齊講雞
大熊貓安安可可｜全家探熊貓羅子溢以「市民」身份受訪　盤點星級被訪者劉青雲發哥齊講雞
航空業秘聞｜空姐給寫有「神秘符號」紙巾　港男疑被表白揭行內秘密
航空業秘聞｜空姐給寫有「神秘符號」紙巾　港男疑被表白揭行內秘密