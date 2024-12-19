直播預告｜皮膚科醫生同你Chat：冬天急救濕疹大法　12月20日(五)下午2點 HKET APP健康台開LIVE同你傾!

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收睇：TOPick健康台 日期: 12月12日（星期四） 下午2點至4點 家庭醫生同你Chat：對抗流感有辦法！ 流感vs傷風症狀

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收睇：TOPick健康台 日期: 12月13日（星期五） 下午2點至4點 婚介顧問同你Chat：都市戀人愛情保鮮術 拆解大眾愛情觀

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收睇：TOPick健康台 日期: 12月18日（星期三） 下午2點至4點 臨床心理學家同你Chat：心情鬱悶同天氣有關？ 拆解冬季抑鬱症

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收睇：TOPick健康台 日期: 12月19日（星期四） 下午2點至4點 營養師同你Chat：打邊爐高卡陷阱逐個數 盤點高卡食材湯底

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