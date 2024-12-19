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直播預告｜皮膚科醫生同你Chat：冬天急救濕疹大法　12月20日(五)下午2點 HKET APP健康台開LIVE同你傾!

都市病

發布時間： 2 小時前

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TOPick健康12月直播節目表

錯過直播都唔怕，隨時可於健康台重溫完整節目！

頻道時段主題嘉賓
收睇：TOPick健康台

日期：

12月6日(五)

下午2點至4點

婚介顧問同你Chat：單身源於心理缺陷?

  • 拆解脫單成敗關鍵
  • 節日極速出pool陷阱
  • 擇偶條件點定好
婚介顧問 Yubi Wong
收睇：TOPick健康台

日期：

12月10日（星期二）

下午2點至4點

運動健將同你Chat：甲一男籃辛酸史大揭秘

  • 增肌減脂飲食指南
  • 健身運動小貼士
  • 運動員受傷辛酸事
體適能教練Stanley +甲一籃球隊隊長Anson
收睇：TOPick健康台

日期:

12月12日（星期四）

下午2點至4點

家庭醫生同你Chat：對抗流感有辦法！

  • 流感vs傷風症狀
  • 拆解抗生素迷思
  • 預防流感貼士
家庭醫生 林永和醫生
收睇：TOPick健康台

日期:

12月13日（星期五）

下午2點至4點

婚介顧問同你Chat：都市戀人愛情保鮮術

  • 拆解大眾愛情觀
  • 健康兩性關係之關鍵
  • 製造愛情小心思
婚介顧問 Yubi Wong
收睇：TOPick健康台

日期:

12月18日（星期三）

下午2點至4點

臨床心理學家同你Chat：心情鬱悶同天氣有關？

  • 拆解冬季抑鬱症
  • 紓困解愁小貼士
  • 掌控情緒3部曲
註冊臨床心理學家 楊名殷博士
收睇：TOPick健康台

日期:

12月19日（星期四）

下午2點至4點

營養師同你Chat：打邊爐高卡陷阱逐個數

  • 盤點高卡食材湯底
  • 健康打邊爐貼士
  • 大餐補救大法
註冊營養師 Angela
收睇：TOPick健康台

日期:

12月20日（星期五）

下午2點至4點

皮膚科醫生同你Chat：冬天急救濕疹大法

  • 皮膚補濕貼士
  • 即時紓癢法寶
  • 濕疹斷尾對策
皮膚科專科醫生 王慶榮醫生

 

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