育兒教養｜3歲仔尿床啟發Patrick Sir上了一課 林溥來反思人生：嘗試多看好的一面
撰文： 李惠儀
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【Patrick Sir/教養/星二代】無綫藝人Patrick Sir（林溥來）除了幕前工作外，同時開辦教育中心和私立幼稚園，對教養頗有心得的他，與太太關宛珊婚後育有3歲兒子Preemo，日前Preemo睡到凌晨時份尿床，弄濕了床被和衣服，正當爸媽一團糟清理現場的時候，Preemo的一番說話卻令Patrick Sir有所頓悟！
喇沙校友｜Patrick Sir從邨校轉讀喇沙望脫貧
Patrick Sir來自貧窮家庭，童年時一家六口居住橫頭磡200呎公屋，他自小明白知識改變命運，脫貧要靠發奮讀書。原本他讀屋邨學校聖博德，並全級考第二，後來獲神父撰寫推薦信，成功考入名校喇沙小學，插班讀4年班，但初期成績一落千丈，為追趕成績，他花3倍時間溫習，結果一年內由輔導班躍升精英班。
Patrick Sir｜擔任囝囝幼稚園校監 每年學費逾6萬
如今學有所成的他收入暴增，2019年斥資3千萬購入大圍3千呎豪宅，可謂苦盡甘來。Patrick Sir更開辦教育中心和私立幼稚園，並擔任伽利利國際幼稚園(GIS)的校監，該校於2014年創立，地點位於何文田，提供PN、K1-K3的課程，2023-2024年度學費由6.1萬至6.3萬不等，GIS是國際文憑(IB) 小學項目 (PYP)的學校，而Patrick Sir亦安排3歲的兒子Preemo就讀該校。
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星二代｜兒子尿床啟發Patrick Sir反思人生
精靈活潑的Preemo近日更教懂了爸爸一樣東西，Patrick Sir在社交平台分享一段短片，講述日前跟囝囝發生的事，他留言謂：「我們作為成年人，需要反省一下，其實我們看待很多事情，不如多嘗試看好的一面，而不僅僅是看壞的一面！」
片中他透露3歲的Preemo已戒片，平日亦不會尿床，但有一日凌晨4、5點，Preemo突然起身跟爸爸說床濕了，而且褲和身體都濕透，Patrick Sir知道囝囝尿床了，眼見囝囝連上身也濕掉，所以心想：「膀胱都幾大喎。」然後他就看看還有什麼地方濕了，繼而幫囝囝清潔和清理現場，又叫囝囝暫時睡在爸爸媽媽的床。
星二代｜Patrick Sir：試下望好的一面
正當Patrick Sir忙到一頭煙的時候，囝囝走來跟他說，藍色海豚被、枕頭和公仔都沒有弄濕，然後興奮大叫一聲：「好嘢！」Patrick Sir聽到後感到很開心，並有感而發：「小朋友就是不同，成人集中他弄濕了的地方，但他周圍摸哪裡沒有濕，他望到了沒有濕的地方。」
兒子這番說話和行為亦啟發了Patrick Sir：
做大人要反省，試下望好的一面，不要只望不好的一面！
網民看到後紛紛表示認同，覺得他講得太有道理，凡事正面一點，世界也會美好一點。
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