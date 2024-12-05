  • 21°C
香港時間：2024125日 (四) 21:48

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 楊潤雄 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

育兒教養｜3歲仔尿床啟發Patrick Sir上了一課　林溥來反思人生：嘗試多看好的一面

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 楊潤雄 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

兒子尿床原本是煩惱的事，但Patrick Sir從中上了一課！

【Patrick Sir/教養/星二代】無綫藝人Patrick Sir（林溥來）除了幕前工作外，同時開辦教育中心和私立幼稚園，對教養頗有心得的他，與太太關宛珊婚後育有3歲兒子Preemo，日前Preemo睡到凌晨時份尿床，弄濕了床被和衣服，正當爸媽一團糟清理現場的時候，Preemo的一番說話卻令Patrick Sir有所頓悟！

點擊圖片放大
+4
+3

喇沙校友｜Patrick Sir從邨校轉讀喇沙望脫貧

Patrick Sir來自貧窮家庭，童年時一家六口居住橫頭磡200呎公屋，他自小明白知識改變命運，脫貧要靠發奮讀書。原本他讀屋邨學校聖博德，並全級考第二，後來獲神父撰寫推薦信，成功考入名校喇沙小學，插班讀4年班，但初期成績一落千丈，為追趕成績，他花3倍時間溫習，結果一年內由輔導班躍升精英班。

Patrick Sir｜擔任囝囝幼稚園校監   每年學費逾6萬

如今學有所成的他收入暴增，2019年斥資3千萬購入大圍3千呎豪宅，可謂苦盡甘來。Patrick Sir更開辦教育中心和私立幼稚園，並擔任伽利利國際幼稚園(GIS)的校監，該校於2014年創立，地點位於何文田，提供PN、K1-K3的課程，2023-2024年度學費由6.1萬至6.3萬不等，GIS是國際文憑(IB) 小學項目 (PYP)的學校，而Patrick Sir亦安排3歲的兒子Preemo就讀該校。

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜小組學習以強助弱　沙循小學營造愉快上學環境

星二代｜兒子尿床啟發Patrick Sir反思人生

精靈活潑的Preemo近日更教懂了爸爸一樣東西，Patrick Sir在社交平台分享一段短片，講述日前跟囝囝發生的事，他留言謂：「我們作為成年人，需要反省一下，其實我們看待很多事情，不如多嘗試看好的一面，而不僅僅是看壞的一面！」

片中他透露3歲的Preemo已戒片，平日亦不會尿床，但有一日凌晨4、5點，Preemo突然起身跟爸爸說床濕了，而且褲和身體都濕透，Patrick Sir知道囝囝尿床了，眼見囝囝連上身也濕掉，所以心想：「膀胱都幾大喎。」然後他就看看還有什麼地方濕了，繼而幫囝囝清潔和清理現場，又叫囝囝暫時睡在爸爸媽媽的床。

點擊圖片放大
+8
+7

星二代｜Patrick Sir：試下望好的一面

正當Patrick Sir忙到一頭煙的時候，囝囝走來跟他說，藍色海豚被、枕頭和公仔都沒有弄濕，然後興奮大叫一聲：「好嘢！」Patrick Sir聽到後感到很開心，並有感而發：「小朋友就是不同，成人集中他弄濕了的地方，但他周圍摸哪裡沒有濕，他望到了沒有濕的地方。」

兒子這番說話和行為亦啟發了Patrick Sir：

做大人要反省，試下望好的一面，不要只望不好的一面！

網民看到後紛紛表示認同，覺得他講得太有道理，凡事正面一點，世界也會美好一點。

相關內容：

【星二代開學】Patrick Sir仔仔N班開學　讀國際幼稚園每年學費逾6萬爸爸原來係校監

【成功路】邨校插班喇沙級二變尾二　Patrick Sir3倍時間讀書從公屋跳入豪宅

【明星豪宅】林溥來父子搵垃圾桶掉奶嘴行好遠　Patrick Sir晒3000萬逾千呎豪宅

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

新手爸爸｜TVB御用惡人升呢做爸爸　42歲李嘉幫忙湊女自爆日瞓三粒鐘
今日 14:16
新手爸爸｜TVB御用惡人升呢做爸爸　42歲李嘉幫忙湊女自爆日瞓三粒鐘
育兒難處｜符曉薇湊女遇4大難題狂呻快噴血身亡　6歲女不肯吃飯唯有採取1行動
17:26 2024/11/25
育兒難處｜符曉薇湊女遇4大難題狂呻快噴血身亡　6歲女不肯吃飯唯有採取1行動
體操皇后｜劉璇帶9歲仔出遊餐廳內突失控　公開3招如何收服精力旺盛兒
18:08 2024/11/25
體操皇后｜劉璇帶9歲仔出遊餐廳內突失控　公開3招如何收服精力旺盛兒
【成功路】邨校插班喇沙級二變尾二　Patrick Sir3倍時間讀書從公屋跳入豪宅
14:27 2023/02/14
【成功路】邨校插班喇沙級二變尾二　Patrick Sir3倍時間讀書從公屋跳入豪宅
【明星育兒】通關後首次一家去新加坡旅行　Patrick Sir分享攜幼童出埠錦囊
12:22 2023/03/16
【明星育兒】通關後首次一家去新加坡旅行　Patrick Sir分享攜幼童出埠錦囊
【星二代開學】Patrick Sir仔仔N班開學　讀國際幼稚園每年學費逾6萬爸爸原來係校監
12:15 2023/08/25
【星二代開學】Patrick Sir仔仔N班開學　讀國際幼稚園每年學費逾6萬爸爸原來係校監

你可能感興趣

新手爸爸｜TVB御用惡人升呢做爸爸　42歲李嘉幫忙湊女自爆日瞓三粒鐘
今日 14:16
新手爸爸｜TVB御用惡人升呢做爸爸　42歲李嘉幫忙湊女自爆日瞓三粒鐘
育兒難處｜符曉薇湊女遇4大難題狂呻快噴血身亡　6歲女不肯吃飯唯有採取1行動
17:26 2024/11/25
育兒難處｜符曉薇湊女遇4大難題狂呻快噴血身亡　6歲女不肯吃飯唯有採取1行動
體操皇后｜劉璇帶9歲仔出遊餐廳內突失控　公開3招如何收服精力旺盛兒
18:08 2024/11/25
體操皇后｜劉璇帶9歲仔出遊餐廳內突失控　公開3招如何收服精力旺盛兒
爸媽心聲 育兒心得 星二代 林溥來 關宛珊 幼稚園

最高瀏覽

高官任命｜楊潤雄、林世雄遭免職　李家超指新任局長具領導及解說能力
高官任命｜楊潤雄、林世雄遭免職　李家超指新任局長具領導及解說能力
「雙雄」被免職早有先兆　李家超近日訪問揭「死因」
「雙雄」被免職早有先兆　李家超近日訪問揭「死因」
楊潤雄被免職丨楊潤雄被免文體局局長職務首發文　18字透露心聲
楊潤雄被免職丨楊潤雄被免文體局局長職務首發文　18字透露心聲
羅淑佩任文體局局長丨MIRROR陳卓賢忠粉羅淑佩任局長　打擊濫用公屋有成績
羅淑佩任文體局局長丨MIRROR陳卓賢忠粉羅淑佩任局長　打擊濫用公屋有成績
急症室最長等候時間（12月05日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月05日 時間16:05）