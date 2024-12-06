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低糖乳酪推介2024｜乳酪不一定含益生菌　營養師教分4類乳酪推薦16款低糖低卡之選

食用安全

撰文： 陳慧靈

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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乳酪不一定含有益生菌，營養師推薦16款低糖低卡之選。

【希臘乳酪／低糖乳酪／乳酪卡路里／減肥／益生菌】不少人都將乳酪視作健康食品，但其實部分產品含糖量較高，揀錯隨時有可能大大增加糖分攝取。TOPick近日就檢視了68款超市有售的乳酪，並整理出16款低糖低卡名單，供大家參考。

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TOPick為此諮詢營養師李杏榆（Annie），她就指出，市面上常見的乳酪可以分成以下幾種：

  • 希臘乳酪：成分最為純正，通常只有消毒過的奶、蛋白質及益生菌 (live cultures)，糖分相對較低
  • 希臘式乳酪：同樣含有益生菌，但可能會再添加一些味道及穩定劑、奶固體等；而加入其他水果或味道的希臘式乳酪，其味道及做法則與希臘乳酪較為相似
  • Live yoghurt：亦即含有益生菌的乳酪，通常會標示加入了哪些種類，不過亦有可能僅註明有在產品中加入益生菌
  • 乳酪味飲品 (yoghurt style drink)：實際上並不是乳酪，純粹是添加了相似的味道，且沒有加入益生菌，並不健康

Annie表示，無論是希臘乳酪抑或希臘式乳酪，通常都是原味最為低糖，而其他口味的乳酪如士多啤梨，為了添加風味，往往會加入更多含有額外糖分的材料，繼而導致糖分提高，因此建議減肥人士選擇食用原味乳酪。

根據食物安全中心資料，每100克食物含不多於5克糖，即屬低糖。至於熱量，Annie就建議可用半碗白飯（約129卡路里）作為參考標準。TOPick搜羅了市面上68款乳酪，並從中整理出以下16款低糖及低卡的健康選擇。

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16款低糖低卡乳酪：

  • Athina 希臘有機乳酪
  • Athina 希臘乳酪（原味）
  • Cocobella 天然椰子乳酪
  • Chobani 希臘脫脂原味乳酪
  • Chobani Fit 希臘高蛋白乳酪（曲奇忌廉）
  • Chobani Fit 希臘高蛋白乳酪（熱情果）
  • Chobani Fit 希臘高蛋白乳酪（藍莓）
  • Chobani Fit 希臘高蛋白乳酪（海鹽焦糖）
  • Mevgal 10%脂肪希臘乳酪
  • Mevgal 2%脂肪希臘乳酪
  • Mevgal 0%脂肪希臘乳酪
  • 明治 原味低脂乳酪
  • Emmi 3.5%脂肪原味乳酪
  • Emmi 0%脂肪原味乳酪
  • Emmi 特級希臘式4%低脂乳酪
  • Emmi 特級希臘式脫脂乳酪

低糖乳酪｜乳酪進食貼士

進食乳酪又是否講究時機？Annie就認為市民可視乎自己的健康需要，如有體重管理或控制血糖的需要，建議最好作為早餐或下午茶食用；而不喝牛奶的人士亦可透過吃乳酪來補充每日的乳製品攝取量。

她表示，一般情況下並不建議市民在晚上食用乳酪，以避免增加熱量攝取；但如果實在嘴饞，那麼相比其他甜品，乳酪仍會是較為理想的選擇。

Annie最後亦提醒，挑選乳酪時除了注意產品是否低糖之外，也要留意其「食用分量」（serving size），以換算出自己實際上攝取的糖分。她舉例，如果一杯乳酪每100克中含有4.8克糖分，而食用分量為250克，那麼進食後其實便已攝取了12克的糖分。

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