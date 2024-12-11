單車友｜單車友擅闖元朗公路　 兩側皆是貨車被批：害人害己

▲ 單車友擅闖元朗公路， 兩側皆是貨車被批：害人害己。

在路上騎行時要留意路段是否允許單車駛入。近日，有人在Facebook「車cam L」群組上傳圖片，指有單車友於元朗公路騎行，身側皆是大貨車，稍有不慎便可能發生意外，網民指責單車友此舉害人害己。

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單車友｜單車友擅闖元朗公路

據圖片可見，一身著黑色上衣、短褲及拖鞋，背著黑色背囊的單車友於元朗公路騎行，往「天水圍及元朗」方向。單車友未佩戴任何防護裝備，加之兩側皆是大型貨車，易形成視線盲區，稍有不慎便可能發生意外。

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單車友｜貨車越線避讓

有車主上傳影片評論，影片中單車友與上述男子穿著相同，且背後皆露出一截白色衣角，相信是同一人。只見男子於中間車道賣力騎行，但速度不快，兩側不斷有私家車及貨車超越，一輛藍色貨車為避讓單車友，越線加速超越。

單車友｜網民批單車友：害人害己

此事引起網民熱議，紛紛指責單車友此舉危險，「犯法」、「嫌命長」、「好易無命 !」、「害X死人地啲司機」、「公路容易出意外！」、「典型嘅害己害人」、「堅到仲要著人字拖踩高速」、「大車都踩晒線避開」、「啲車為咗避你要踩隔離線」、「睇下邊個有司機cut線睇唔到嘅時候就GG（完了）」。

單車友｜單車不得進入快速公路

根據《道路交通（車輛構造及保養）規例》第374Q章，單車不可以進入「快速公路」，一經定罪，首次被定罪罰款3,000元及監禁3個月，第二次被定罪或隨後再次被定罪，罰款1萬元及監禁6個月。

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