行賄｜廉署起訴保險公司前職員　涉600架新的士車保向經紀公司董事索賄

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廉政公署昨日（4日）落案起訴一名保險公司時任職員，涉嫌向一名經紀公司董事索賄，為對方客戶逾600架新的士購買汽車保險，涉及保費逾2,400萬元，一旦事成涉案賄款可達逾24萬元。經紀公司董事拒絕同流合污，向廉政公署舉報事件。

被告黃嘉榮39歲，中銀集團保險有限公司時任團隊主管，被控一項代理人索取利益罪名，違反《防止賄賂條例》。他已獲廉署准予保釋，案件明日（6日）在東區裁判法院提訊。

被告案發時是中銀集團保險的經紀代理拓展部團隊主管，該部門就銷售汽車保險等保險產品聯絡保險經紀公司，包括萬和保險財富管理有限公司（萬和保險）。而萬和保險會就新的士的汽車保險，安排客戶向中銀集團保險購買保單，並向中銀集團保險收取保費金額的5%作為佣金。

2022年中，萬和保險一個客戶計劃為逾600架新的士購買汽車保險。萬和保險一名董事與中銀集團保險協商期間，提出把每架的士每年保費由45,500元調低至40,000元，或提升萬和保險的佣金至7.5%。

控罪指被告涉嫌於2022年11月至2023年1月期間，向該名萬和保險董事索賄，以協助萬和保險就上述投保協議取得中銀集團保險批准，而索賄金額為投保協議的年度保費總額的1%至3%。該名萬和保險董事拒絕被告的要求。

若成事涉及保費逾2400萬 賄款逾24萬

廉署指，若有關貪污勾當如被告計劃進行，逾600架新的士以年度保費4萬元投保，上涉投保協議涉及年度保費共逾2,400萬元，涉案賄款可達逾24萬元。

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