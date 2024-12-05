熊貓計劃丨成龍新片推出優惠 憑戲票購海洋公園門票享85折 社會 撰文： 文體藝online 發布時間： 27 分鐘前 最後更新： 25 分鐘前 分享： 分享： 熱門 楊潤雄 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎 ▲ 《熊貓計劃》 成龍大哥主演電影《熊貓計劃》將於12月12日上映，食住「熊貓經濟」，該片與海洋公園合作推出優惠，如下： 海洋公園全年會員可獲贈電影《熊貓計劃》10元優惠券，會員只需帶同有效會籍於任何一間《熊貓計劃》上映的戲院，於購票時展示有效會籍即可兌換此優惠。凡持有《熊貓計劃》戲票的觀眾（實體戲票及網上戲票同樣有效）購買海洋公園全日暢玩門票或全年會籍均可享有85折優惠。以上兩項的優惠有效期為2024年12月12日至2025年1月31日。 ▲ 《熊貓計劃》 相關文章 徐克電影作品︱天馬行空新浪潮 徐克不忘初心：傳統就是最未來 00:05 2024/11/24 徐克電影作品︱天馬行空新浪潮 徐克不忘初心：傳統就是最未來 亞太影展丨《破·地獄》成香港華語片最高票房第二位 衛詩雅獲封亞太影后 18:56 2024/12/02 亞太影展丨《破·地獄》成香港華語片最高票房第二位 衛詩雅獲封亞太影后 焚城｜票房破3800萬元演員親解四大疑團 點解魏浚笙選擇「送死」？ 今日 18:38 焚城｜票房破3800萬元演員親解四大疑團 點解魏浚笙選擇「送死」？ 你可能感興趣 徐克電影作品︱天馬行空新浪潮 徐克不忘初心：傳統就是最未來 00:05 2024/11/24 徐克電影作品︱天馬行空新浪潮 徐克不忘初心：傳統就是最未來 亞太影展丨《破·地獄》成香港華語片最高票房第二位 衛詩雅獲封亞太影后 18:56 2024/12/02 亞太影展丨《破·地獄》成香港華語片最高票房第二位 衛詩雅獲封亞太影后 焚城｜票房破3800萬元演員親解四大疑團 點解魏浚笙選擇「送死」？ 今日 18:38 焚城｜票房破3800萬元演員親解四大疑團 點解魏浚笙選擇「送死」？ 成龍 海洋公園 喜劇片 動作片 電影 著數優惠