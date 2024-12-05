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熊貓計劃丨成龍新片推出優惠　憑戲票購海洋公園門票享85折

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 25 分鐘前

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《熊貓計劃》

成龍大哥主演電影《熊貓計劃》將於12月12日上映，食住「熊貓經濟」，該片與海洋公園合作推出優惠，如下：
 

  • 海洋公園全年會員可獲贈電影《熊貓計劃》10元優惠券，會員只需帶同有效會籍於任何一間《熊貓計劃》上映的戲院，於購票時展示有效會籍即可兌換此優惠。
  • 凡持有《熊貓計劃》戲票的觀眾（實體戲票及網上戲票同樣有效）購買海洋公園全日暢玩門票或全年會籍均可享有85折優惠。

以上兩項的優惠有效期為2024年12月12日至2025年1月31日。

《熊貓計劃》


 

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