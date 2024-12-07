深圳13號線｜深圳灣口岸13號線通車在即　盤點9大沿線親子必去景點

▲ 深圳灣口岸13號線通車在即，即睇9大沿線親子必去景點！

【北上攻略/深圳地鐵13號線/深圳好去處/深圳親子好去處/免費公園】深圳地鐵13號線開通在即，消息指年底將會通車，港人經深圳灣口岸過關後，可以直駁地鐵去玩！TOPick小編盤點了深圳地鐵13號線沿線9大親子必去景點，當中不少是免費入場，可以玩上一整天！不想戶外的話，還有兩座大型商場集美食及親子玩樂於一身！

最新影片:

深圳地鐵13號線路線圖

深圳地鐵13號線一期以自南山區「深圳灣口岸站」作起點 ，止於寶安區「上屋站」 ，線路全長約22.4公里，線路共設車站16座，其中轉乘車站11座，全部為地下線。深圳地鐵13號線預計於今年內開通南段的7個地鐵站，包括深圳灣口岸站、人才公園站、後海站、科苑站、粵海門站、深大站和高新中站。

▼ 點擊圖片放大

深圳地鐵13號線景點｜1. 人才公園

人才公園位於南山區，是深圳其中一個最受歡迎的公園，亦是唯一一個採「一湖一岸四軸」佈局的公園。人才公園佔地面積甚大，適合休閒散步，放鬆身心。至晚上更有燈光Show，不用預約入場之餘，在公園內的多個地方都能欣賞到。

人才公園第二期今年11月開放，當中的螃蟹樂園很受小朋友歡迎，有沙池、戲水區等，免費入場，可以玩足一日。

螃蟹樂園嘻樂灣兒童遊樂場

滑梯

空中滑索

攀爬網

鞦韆及親子鞦韆

搖搖椅

搖搖板戲水區（這裡會有噴泉，可以帶水槍玩水，記得帶衣物更換。）

大沙池

跳躍木樁

洗手池

籃球場

人才公園地址及地鐵站

地址： 深圳市科苑南路3329號 地鐵： 深圳地鐵13號線「人才公園」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

深圳地鐵13號線景點｜2. 深圳灣體育中心

深圳灣體育中心是深圳灣一大地標，因其外形獨特又被稱為「春繭」。深圳灣體育中心是一個大型綜合體育場，擁有「一場兩館、三位一體」的創新設計。除了觀看獨特的外形外，最值得推薦的地方是人少，絕對是放電的好地方，可自攜滑板車、單車、平衡車，而且鄰近人才公園及深圳灣萬象城，醫肚十分方便。二樓是個大平台，乾淨人少，景色一流！日夜景色都很美。地方寬闊、乾淨、人少，連洗手間等設施齊全。

深圳灣體育中心地址及地鐵站

地址 深圳市南山區濱海大道3001號 地鐵： 深圳地鐵13號線后海站

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

深圳地鐵13號線景點｜3. 深圳海岸城

深圳海岸城位於南山區，地鐵13號線開通後便可由深圳灣口岸直達后海站，前往深圳海岸城。南山區海岸城有齊港人最愛的喜茶、探魚，亦有網紅店奈雪生活、葉外‧東方茶食等。另外海岸城亦有華南首間By baking烘焙店，必試香草及抹茶蛋撻！另外，御牛紀·岩烤牛排The Stonegrill（海岸城）店都是必試的美食。

深圳海岸城地址及地鐵站

地址: 深圳市南山區文心五路33號 地鐵： 深圳地鐵13號線后海站

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

深圳地鐵13號線景點｜4. 荔香公園

荔香公園同樣位於深圳南山區，雖然面積不大，不過人流相對較少，是個小眾公園。公園最大特色是內藏一間24小時開放的免費書室，還有免費兒童遊樂場。

荔香公園地址及地鐵站

地址： 深圳南光路荔香公園 地鐵： 深圳地鐵13號線「深大」站，或12號線「南頭古城」站

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

深圳地鐵13號線景點｜5. 深圳灣萬象城

深圳灣萬象城位置既靠近海岸城，亦離深圳灣口岸不遠，是南山區內一個大型商場，地方偌大，商場內有書店、藝術展覽、電影院，甚有藝術氣息，週邊還有休憩公園，既能逛街，也可以消磨時間。深圳灣萬象城更有深圳首間，九十葉抹茶專門店供應多款不同濃度的抹茶雪糕，抹茶愛好者一定不能錯過！

深圳灣萬象城地址及地鐵站

地址： 深圳科苑南路2888號 地鐵： 深圳地鐵13號線「后海」站

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

深圳地鐵13號線景點｜6. 大沙河生態長廊

如果想親親大自然，大沙河生態長廊是個好去處。長廊全長13.7公里，在這裡散步可以感受到城市中的大自然。亦有不少兒童設施，如沙池、滑梯、樹屋等。附近的大沙河公園亦擁有一個大草坪，可以在此露營、野餐、放風箏等，過上一個悠閒的下午。

林上棧道：蜿蜒盤旋在半空中，有樹蔭，晚上夜景也很好看！

木質樹屋：可以在樹屋鋪野餐墊野餐

大小沙池：有獨木橋、溜滑梯、爬網、木樁等

環形樹屋（書吧）：有很多繪本可以親子共讀

兒童汞道：可以騎平衡車玩滑板

大沙河生態長廊地址及地鐵站

地址： 大沙河生態長廊公園 地鐵： 深圳地鐵13號線「高新北」站或7號線「珠光」站D出口

▼ 點擊圖片放大 +18 +17

深圳地鐵13號線景點｜7. 環西麗湖碧道

環西麗湖碧道是一條近期才開放的綠道，除了可以在此慢慢散步之外，也能露營、野餐、放風箏、踩單車、滑板車等，是親親大自然的最好選擇。綠道全長約15公里，目前還未完全開放，不過已開放的路段中已有不少地標，包括西麗湖牌坊、院士之道、問山疊水，沿途還有咖啡店，走到累了也可以小休一下。

環西麗湖碧道地址及地鐵站

地址： 深圳市南山區西麗湖牌坊—問山疊水 地鐵： 深圳地鐵13號線「西麗高鐵站」站

深圳地鐵13號線景點｜8. 水土保持科技示範園

水土保持科技示範園是一個小眾公園，裡面的蚯之丘是網紅打卡地，一個個洞穴在晴天時拍起照來十分有氛圍感。水土保持科技示範園亦有沙池、小池塘等，讓小朋友認識土壤及大自然，寓學習於娛樂。而且示範園是免費入場的，家長不妨帶同小朋友到訪！

水土保持科技示範園地址及地鐵站

地址： 深圳市南山區沙河西路4148號 地鐵： 深圳地鐵13號線「西麗高鐵站」站

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

深圳地鐵13號線景點｜9. 萬科雲城設計公社

萬科雲城設計公社是一個南山區西麗留仙洞的創意地下園區，縱橫的棧橋以及下沉式商區充滿設計感有如迷宮，而且人流不多，最適合打卡。打卡勝地有歐式下沉花園、六芒星花園、三角星花園，橘色的空中連廊，萬科雲城共有ABCD四個板塊，一起尋找好看的轉角拍照位！打完卡當然要醫肚，雲城萬科里開了四家新店值得品嚐，客家匯山海小館－正宗客家菜，Tree-co樹岸－休閒西式簡餐，湖南老飯舖－現炒湘菜，魚本膳－中山脆肉鯕火鍋。還有很多網紅咖啡館bRe.coffee、丘山咖啡等，另外還有家居展覽，NORHOR北歐表情家居、幻樂園及宅匠。



萬科雲城設計公社地址及地鐵站

地址： 深圳市南山區打石二路北交界處 地鐵： 深圳地鐵13號線「留仙洞」站

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

更多深圳好去處：

深圳大小梅沙｜深圳地鐵8號線開通 直達大小梅沙站親子必去6大景點

深圳親子餐廳2024｜10大深圳好玩好食親子餐廳 全部地鐵沿線直達人均消費¥60起

深圳打卡點2024｜8大深圳異國風情打卡景點推介 歐式教堂+繡球花海+峇厘島風酒吧

深圳親子遊｜11大深圳好去處優惠合集 遊樂場最平$67玩全日+$68起親餵小動物

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】